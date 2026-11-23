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Valencia, 23 nov (EFE).- El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha aprobado la venta del 37% de las acciones del Valencia por parte de Peter Lim, su máximo accionista, al grupo estadounidense Pitchwise Holdings, según pudo confirmar EFE por fuentes de ese organismo.

Desde el CSD explicaron que este lunes se ha comunicado al club la preceptiva autorización de la operación, uno de los últimos obstáculos que quedaban para formalizar la venta de esas participaciones.

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Según pudo confirmar EFE con fuentes conocedoras de la operación, con esta primera compra Pitchwise Holdings pasará a controlar el 37% del accionariado del club, aunque está previsto que llegue al 42%.

Hace un mes, el Valencia comunicó que mediante la compra de acciones de Meriton, la empresa a través de la cual Lim es dueño del Valencia, Pitchwise Holdings se había hecho con una participación minoritaria pero significativa del club, aunque no detalló el porcentaje que pasaría a controlar.

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Según explicó en su día la entidad, el grupo estadounidense ha valorado al Valencia en 1.250 millones de euros, una cifra que incluiría la deuda del club, y apuntó a que aportarán "100 millones de euros de nuevo capital, que estarán disponibles de forma inmediata para su inversión directa en el club".

Pitchwise Holdings es, según indicó el club en su día, "un consorcio integrado por 'family offices' e inversores institucionales a largo plazo, liderado por los experimentados ejecutivos del sector deportivo Ann Rodriguez y Corey Woolfolk", y entre sus inversores están "George Roberts, cofundador y copresidente ejecutivo de KKR, Penner Sports Group y Henry Kravis, cofundador y copresidente ejecutivo de KKR".

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El Valencia destacó que Kiat Lim, hijo de Peter Lim, consejero y actual presidente del club y al que atribuye la operación, se mantendrá como presidente en el marco de una nueva estructura accionarial junto a Rodriguez y Woolfolk. EFE