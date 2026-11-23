València, 23 nov (EFE).- El Consejo Superior de Deportes ha aprobado la venta de parte de las acciones del Valencia de Peter Lim, su máximo accionista, al grupo estadounidense Pitchwise Holdings, según pudo confirmar EFE por fuentes del CSD.
Hace un mes, el Valencia comunicó que, mediante la compra de acciones de Meriton, la empresa a través de la cual Lim es dueño del Valencia, Pitchwise Holdings se había hecho con una participación minoritaria pero significativa del club. EFE
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