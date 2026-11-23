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Madrid, 23 nov (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a otras cuatro por su presunta pertenencia a un grupo criminal implicado en siete robos con fuerza y violencia en locales de hostelería y estaciones de servicio en seis provincias españolas.

Los robos sucedieron en las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Zaragoza, Salamanca, Valladolid y Zamora, según ha informado la Guardia Civil en una nota.

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En el marco de la operación Purisco, los agentes empezaron a investigar después de que un restaurante de Almuradiel (Ciudad Real) denunciara un robo en el que los autores habrían accedido al establecimiento tras romper un ventanal y habrían sustraído la recaudación de las dos máquinas recreativas.

Gracias a las cámaras de seguridad que el dueño entregó, se pudo identificar el vehículo de los atracadores y posteriormente al conductor y al resto de ocupantes.

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Tras estos hallazgos, la Guardia Civil pudo relacionar a estos ladrones con otros seis robos con violencia en distintas provincias dada la similitud del método.

A los detenidos e investigados se les atribuye, en distintos grados de participación, la pertenencia a grupo criminal y la presunta participación en siete robos con violencia. EFE

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