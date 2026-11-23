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Roma, 23 nov (EFE).- El belga Kevin de Bruyne regresará este martes al Etihad Stadium, de nuevo, para enfrentarse al Manchester City con el Nápoles, un reencuentro especial para el centrocampista, que volverá al escenario en el que pasó diez temporadas, conquistó 19 títulos y se convirtió en uno de los grandes referentes.

El futbolista belga volverá a un estadio en el que ya dejó atrás una década de éxitos y en el que fue una de las piezas fundamentales del equipo dirigido entonces por Pep Guardiola.

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De Bruyne llegó al Manchester City en agosto de 2015, procedente del Wolfsburgo alemán, y firmó un contrato por seis temporadas con el objetivo, según explicó en su presentación, de alcanzar el máximo nivel posible y ganar títulos con el conjunto inglés. Lo consiguió.

Su impacto fue prácticamente inmediato y en septiembre de 2015 recibió el premio al mejor jugador del mes del club después de marcar tres goles y repartir dos asistencias en seis encuentros, lo que supuso una declaración de intenciones.

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Con el paso de los años, el belga se convirtió en uno de los futbolistas más determinantes del equipo y en uno de los centrocampistas más destacados de la Premier League.

Su importancia dentro del proyecto quedó reflejada también en sus renovaciones, ya que en enero de 2018 amplió su contrato hasta 2023 y, en abril de 2021, volvió a prolongar su vinculación con el City hasta 2025.

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Guardiola destacó en numerosas ocasiones su influencia en el juego y llegó a situarlo entre los mejores futbolistas que había dirigido.

De Bruyne cerró su trayectoria en Mánchester con 422 partidos disputados, 108 goles y 170 asistencias. A esas cifras añadió un palmarés de 19 títulos, repartidos entre seis Premier League, dos FA Cup, cinco Copas de la Liga, tres Community Shield, una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

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La conquista de la 'Champions' de 2023, en la final de Estambul frente al Inter de Milán, fue uno de los momentos más importantes de su etapa en Inglaterra y permitió al Manchester City levantar por primera vez el máximo trofeo continental. El belga fue una de las figuras de aquel equipo, aunque tuvo que abandonar la final por una lesión.

Su salida se anunció en abril de 2025, cuando el club comunicó que no continuaría una vez finalizada la temporada. De Bruyne se despidió del Etihad ante su afición y el Manchester City anunció la construcción de una estatua en su honor junto al estadio.

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El Nápoles confirmó su fichaje el 13 de junio de ese año, después de que terminara su contrato con el conjunto inglés.

El internacional belga ya vivió un primer reencuentro con su antiguo equipo en septiembre de 2025, cuando el Nápoles visitó Manchester en la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

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Aquel encuentro terminó con victoria local por 2-0, en un partido condicionado por la expulsión de Giovanni Di Lorenzo en el minuto 21. El técnico italiano, Antonio Conte, decidió sustituir a De Bruyne cinco minutos después para reorganizar a su equipo, que se había quedado con diez jugadores.

Ahora el centrocampista volverá a pisar el césped del Etihad, donde todavía mantiene el reconocimiento de una afición que le despidió como uno de los grandes símbolos de la etapa más exitosa del club.

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El encuentro llega con necesidades diferentes para ambos equipos. El Manchester City ocupa la séptima posición de la clasificación, con nueve puntos, mientras que el Nápoles es vigésimo séptimo, con tres, después de las primeras cuatro jornadas.

El Manchester City y el Nápoles se enfrentarán este martes 24 de noviembre en el Etihad Stadium, a partir de las 20.00 GMT (21.00 hora española). EFE

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