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Madrid, 23 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha avisado este lunes de que "no es suficiente" con que el PSOE pueda quedar en primer lugar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ya que lo que se vota, ha señalado, es un "gobierno de coalición" de PP-Vox o de PSOE-Frente Amplio.

En una entrevista en TVE, Colau ha afirmado que los comicios del 29N no son unas "elecciones presidenciales", sino que se vota "un modelo de país que tiene que tener un gobierno que lo haga viable".

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"No es suficiente con que el Partido Socialista pueda quedar primera fuerza, sino que lo que se vota el próximo 29 de noviembre es un gobierno de coalición. Y vamos a votar si hay un gobierno de coalición entre PP y Vox o si hay un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Frente Amplio", ha añadido.

Al respecto, ha subrayado que la intención de Frente Amplio es formar parte de un "gobierno progresista" con el PSOE "no solo para resistir y frenar a la extrema derecha", sino para que haya un ejecutivo "aún más valiente de lo que ha sido hasta ahora" y que adopte medidas como el fin de la "especulación" en vivienda.

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Colau ha recordado que entre las primeras medidas que exigiría al PSOE si logran gobernar juntos están la renovación automática de los alquileres y la bajada del precio del alquiler de vivienda "a través de un índice estatal que se corresponda con los salarios reales que está cobrando la ciudadanía". EFE