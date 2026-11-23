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Vitoria, 23 nov (EFE).- Kosner Baskonia ha fichado al francés Zacharie Perrin, de 22 años, procedente del iLerna Lleida, hasta el año 2030, según confirmó este lunes la entidad vasca.

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Formado en las categorías inferiores del Antibes, Perrin dio el salto al baloncesto universitario estadounidense en la temporada 2022-2023, donde disputó una temporada con la Universidad de Illinois.

En la campaña 2023-2024 regresó a Francia donde militó en el Antibes y SLUC Nancy.

La pasada temporada, Perrin disputó la EuroCup de la mano de Hamburg Towers donde registró 13,1 puntos, 8,1 rebotes y 16,5 créditos de valoración por encuentro.

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El jugador de 22 años se incorporó al Lleida el pasado verano, procedente del conjunto alemán. En nueve partidos en la Liga Endesa, Perrin ha sido el jugador más destacado del cuadro burdeos, promediando 13,1 puntos, 6,2 rebotes, 1,6 asistencias y 18,4 créditos de valoración en más de 23 minutos en pista.

En el último partido con el Lleida, en el que los ilerdenses cayeron por 113-100 ante el Leyma Coruña, el francés anotó 19 puntos, capturó 8 rebotes y sumó 30 de valoración.

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Su buen rendimiento desde la pretemporada captó el interés del Baskonia, que hizo varias ofertas a lo largo del curso, hasta la última que ha sido aceptada.

Se trata de un fichaje de largo recorrido con “talento y presencia física para su juego interior”, según dijo el club vasco.

Por su parte, el conjunto de la Terra Ferma cuenta, a corto plazo, con nueve jugadores y un solo pívot, Kur Kuath. El base Adrià Rodríguez, lesionado de la muñeca, regresará en unos dos meses y el pívot Atoumane Diagne se perderá el resto de la temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior durante la pretemporada. EFE

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