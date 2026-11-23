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Miami (EE.UU.), 22 nov (EFE).- El español Aday Mara afirmó este domingo que no se puede quejar de su primer mes en la NBA, en el que ha ido ganando peso poco a poco en uno de los principales equipos candidatos al anillo, los Oklahoma City Thunder, hasta hacerse con la titularidad en los últimos partidos.

"Ha habido un poco de todo. Creo que, obviamente, las lesiones, que no es lo que queremos como equipo, me han dado un poco más de hueco en la rotación y han hecho que yo pueda aprovechar esas oportunidades que me han dado", dijo a EFE el pívot zaragozano de 21 años tras la derrota contra los Miami Heat.

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"A partir de ahí, contento por las oportunidades que me han llegado y por cómo lo he ido haciendo. La verdad que el primer mes no me puedo quejar", agregó con una sonrisa.

Sin embargo, Mara no se vistió de corto ante los Heat por una lesión en la espinilla que arrastraba del partido del pasado viernes ante los New Orleans Pelicans.

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"Fue un golpe. Durante el partido pude jugar y no tuve ningún problema, pero ahora lo estaba notando y al final dijimos que mejor descansar", aclaró el jugador de los Thunder.

Pese al contratiempo, Mara firmó ante los Pelicans su mejor actuación en su corta carrera en la NBA, con 22 puntos y 16 rebotes. Fue, además, su sexta titularidad en la liga.

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Los Thunder son octavos en la Conferencia Oeste con un balance de 10 victorias y 7 derrotas. Las lesiones se han apoderado de uno de los máximos favoritos al anillo en lo que va de temporada, y además de Mara, Shai Gilgeous Alexander, Chet Holmgren y Jalen Williams fueron baja esta noche.

Los casos de Holmgren y Williams son más preocupantes. El ala-pívot estará fuera de las pistas hasta enero, mientras que Williams no regresará a la acción como mínimo hasta el tramo final de temporada. EFE

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(foto)(video)