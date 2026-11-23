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Miami (EE.UU.), 22 nov (EFE).- Los Miami Heat derrotaron este domingo a los Oklahoma City Thunder por 123-113 en un partido marcado por las bajas de Giannis Antetokounmpo y de Shai Gilgeous-Alexander, además del español Aday Mara, por una lesión en la espinilla.

Fue la primera ausencia del novato español en la NBA, y llegó justo después de la exhibición que ofreció el pasado viernes ante los New Orleans Pelicans, cuando anotó 22 puntos y atrapó 16 rebotes.

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En Miami, Bam Adebayo aprovechó la ausencia de Antetokounmpo sobre el parqué por una tendinitis en la ingle para conseguir el noveno triple doble de su carrera en temporada regular, con 24 puntos, 15 rebotes y 12 asistecias.

Pelle Larsson, que sumó 21 puntos, y Nikola Jovic, con 15, también aprovecharon la debilidad de defensiva de unos Thunder que tuvieron que tirar de quintetos inéditos ante la plaga de lesiones que atraviesan este inicio de temporada.

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Además de Gilgeous-Alexander (espalda) y Mara, otros siete jugadores no estaban disponibles este domingo. Chet Holmgren, con una lesión en la rodilla que le mantendrá de baja hasta enero, y Jalen Williams, fuera como mínimo hasta el tramo final de la temporada, son las más sensibles.

Jared McCain, con 20 puntos, y Ajay Mitchell, con 17, fueron los mejores jugadores de los visitantes.

Los Heat, que con este victoria sumaron su séptimo partido ganado consecutivo, volvieron a triunfar gracias a su constancia en ataque. Construyeron una ventaja de 13 puntos en el primer cuarto (36-24) y la mantuvieron sin sobresaltos hasta el final del encuentro.

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Sin Holmgren ni Mara, Isaiah Hartenstein fue la única opción de los Thunder para contener a Adebayo, pero el pívot entró rápido en problemas de faltas. Con él en el banquillo, los Heat se pasearon a su antojo por la pintura rival.

El acierto desde el triple fue lo único que mantuvo en el partido a los Thunder, a los que se les veía faltos de un referente en ataque cuando el reloj de posesión asfixiaba.

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Los Heat (10-6) son cuartos -empatados con los New York Knicks y los Detroit Pistons- en la Conferencia Este, y han dado la vuelta a un arranque de temporada en el que perdieron los cuatro primeros partidos.

Los Thunder (10-7) son octavos en el Oeste y han perdido 5 de los últimos 7 encuentros. EFE

(foto)