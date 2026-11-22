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Jenaro Lorente

Madrid, 22 nov (EFE).- El marroquí Yassir Zabiri, con una actuación portentosa ante la Real Sociedad, reclama atención en LaLiga, que alcanzó la fecha 13 con remontadas al filo de la navaja de Barcelona y Real Madrid, mientras que Alex Baena, que encaminó la victoria del Atlético ante el Getafe (0-3), sostiene a su equipo a cinco puntos del líder. El Betis, cuarto en la cima, empató en el derbi andaluz después de un doloroso error de Alvaro Valle.

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6 goles y 3 asistencias reúne Baena. Es el máximo anotador del Atlético. Le sigue Grimaldo, con 5. En el minuto 10, Baena abrió el marcador en Getafe con un derechazo raso desde fuera del área. En el 30, Cardoso firmó el 0-2. Ambos con sendas asistencias de Julián Alvarez, que progresa en su rehabilitación. No estuvo acertado el portero Soria en el segundo. Salió a por uvas tras el lanzamiento de corner de Julián y le dejó el balón franco a Johnny. Grimaldo terminó de sentenciar con el 3-0, de penalti en el minuto 91.

No sufrió el Atlético para certificar su victoria. Fue muy superior durante todo el partido. El triunfo le rehace de la derrota ante el Barcelona antes del parón. Suma 31 puntos para seguir tercero, por 36 el equipo de Flick y 33 el Real Madrid. Y en 10 días, el 2 de diciembre, Barcelona y Atlético se verán las caras en el Camp Nou.

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El Racing de Santander es séptimo en la tabla. 17 puntos tienen los cántabros después de una victoria heróica ante la Real Sociedad en el fortín del Sardinero. Un triunfo a lomos de Zabiri (21 años), autor de dos tantos que añade a los nueve que ya tenía. Suma 11, supera a Lamine Yamal (10) y mira de cerca a Mabppé (13) y Raphinha (15).

Zabiri es hábil, veloz e inteligente. Un valor indiscutible para el Racing y el Sardinero. El estadio es un fortín para los locales, que han logrado allí 14 de las 17 unidades que le catapultan en el top 10. 2-0 se puso el Racing y 2-2 llegó a empatar la Real, que competía en un duelo intenso y vertical y que sufrió una mala tarde de Remiro. Clamoroso su error en la segunda diana de Yassir.

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Se vio un partidazo en toda regla que resolvió finalmente Canales al transformar una pena máxima (3-2). Zabiri emergió por encima de todos. Marcó dos tantos y provocó el penalti del tercero. Se ganó el protagonismo. Es una de las irrupciones de LaLiga.

REMONTADAS ARRIESGADAS

En diez minutos, del 57 al 67, remontó el Barcelona al Villarreal (3-2) un partido que se le puso muy cuesta arriba tras los goles de Buchanan y Oluwaseyi al inicio. Dos mazazos de difícil digestión en un envite disputado a una hora intempestiva (14:00) y con un viento exagerado.

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Comandada por Pedri, la escuadra de Flick despertó en un tramo fatídico para el Villarreal, que encajó tres dianas en diez minutos. El penalti errado por Lamine Yamal en el minuto 23 había pasado a segundo plano. En el segundo acto, Gerard Martín y Fermín pusieron las tablas y un tanto en propia meta de Pau Navarro desencadenó el 3-2 final.

Victoria para el líder, que jugó con fuego y volvió a arriesgar con sus lineas adelantadas. El Barcelona gana, pero no es el mismo que arrasaba a comienzos de curso. Sufrió ante el Atlético en el Metropolitano en la jornada anterior y volvió a hacerlo en su estadio ante el Villarreal. Seis puntos, pero distintas sensaciones. No es imbatible. Ganarle no es una quimera.

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Padeció igualmente el Real Madrid para derrotar al Celta. Hasta que asomó Carlos Espí. El gigante delantero (1,94 metros) volvió a demostrar que es un privilegiado en el área. En esa zona remató de cabeza un servicio de Vinicius y envió el balón a la red tras el despeje posterior de Ionut Radu. 2-1 en el minuto 85, después del 0-1 de Pablo Durán en el 6. Espí resolvió un encuentro vulgar del conjunto de Mourinho y arruinó un combate muy decente del equipo celeste.

Había transitado el Madrid a base de oleadas hasta entonces, con un penalti desaprovechado por Mbappé. Las salidas de Cucurella, Valverde y Vinicius en el minuto 57 le dieron otro aire, pero no fue hasta la explosión de Espí cuando encontró la manera de hacerse con los tres puntos. Espí es un 9 a la antigua usanza. Un hombre que vive en el área rival. Un tanque resolutivo. No tiene otra misión. Salir y hacer gol. Cumple a rajatabla.

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El ERROR DE VALLE Y LA OTRA LIGA

No estuvo afortunado Alvaro Valle en el derbi de la jornada. Un Sevilla Betis siempre efervescente. Adelantó Antony a los béticos en el minuto 51 y tuvo ocasión para casi sentenciar poco después. No lo hizo y le dio vida al Sevilla que se encontró con el regalo del cancerbero rival en el minuto 91. Disparó Kike Salas desde la frontal del área y el balón, que parecía fácil para el arquero, se le escapó de entre las manos para ceder el empate (1-1). El Betis es cuarto con 27 puntos. El Sevilla, sexto con 19. Entre ambos, quinto, figura la Real Sociedad, con 22.

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En la otra liga, la segunda mitad de la clasificación está que arde. Salvo el Málaga, cada vez más descolgado, el resto sobrevive. Meritorio el triunfo del Valencia en Vallecas ante el Rayo (0-1). Un gol de Copete (minuto 41) fue suficiente. Es la segunda victoria de su entrenador, el mexicano Javier Aguirre. 12 puntos y oxígeno para un histórico. 12 tiene también el Getafe.

Respira a pleno pulmón el Alavés (16 puntos). 3-1 al Deportivo y triunfo 8 jornadas después. El conjunto gallego, que solo ha logrado una victoria en los últimos 9 partidos, junta 15 unidades. Las mismas que el Espanyol, que tomó San Mamés (0-1) con gol de Roberto Fernández (7 dianas en total). 15 puntos tienen también el Villarreal y el Osasuna, al que Budimir rescató para lograr una victoria vital ante el colista Málaga (1-0).

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El Athletic, con 16 puntos, sigue su línea irregular. El Málaga (5 puntos sin victorias) mira muy de lejos los puestos de permanencia. Este lunes se cierra la jornada 13 con un Levante Elche en plena disputa por huir de los tres últimos puestos. EFE.