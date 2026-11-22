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Getafe (Madrid), 22 nov (EFE).- Enes Ünal, delantero del Getafe, aseguró este domingo, después de perder 0-3 ante el Atlético de Madrid, que su equipo ahora es "débil" y declaró que tiene que trabajar duro para salir de una situación complicada.

"Muy superiores (el Atlético). Empezamos bien, como queriamos, en casa y con energía llegando fuertes. Tienen mucha calidad. Ahora mismo somos débiles. Trabajamos sin parar para sacar esto adelante. El Getafe nunca ha sido débil. Quizá con menos calidad, pero débil nunca", aseguró.

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Además, indicó a Movistar Plus que su equipo tiene que dar un paso adelante para mejorar su mala situación en la tabla: "En casa o fuera necesitamos dar un paso. Fuera también, no podemos vivir solo con lo de casa. A veces sale así, juegas contra los grandes y no puedes sacar puntos", finalizó. EFE