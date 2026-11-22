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Getafe (Madrid), 22 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, manifestó este domingo su emoción por ser el técnico con más victorias en la historia de LaLiga EA Sports, con 345 triunfos; destacó el partido “bárbaro” de Julián Alvarez contra el Getafe y apuntó que Álex Baena está alcanzado la responsabilidad de Antoine Griezmann.

“Esto no es ningún trofeo, pero sí es un número importante como entrenador. Detrás de todo este trabajo de 345 partidos (con victoria) hay un montón de gente y creo que, en mi caso, mi mujer Carla es una fuente y una fuerza muy importante para que uno puede llegar a este lugar”, expresó en rueda de prensa tras el triunfo en el Coliseum.

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Después están los jugadores, el club, nuestra gente que te soporta, te acompaña, te contiene; mis hijas, mis hijos, el tiempo que les hemos sacado para poder llegar a este lugar donde hoy estoy. Me emociona, me pone contento, no me suelo alegrar por muchas cosas, pero haber llegado a este lugar hay un trabajo increíble de muchos futbolistas que dieron la vida por el trabajo que nosotros proponemos, un montón de gente que trabajó al lado mío, como el ‘Profe’, Burgos, Vizcaíno, Nelson, y un montón de gente que siempre estuvo para apoyarme y la seguridad de dar todo lo que siento”, abundó.

El técnico resaltó el “partido importante” de su equipo en Getafe. “Enseguida entendimos por donde queríamos jugar el partido. Los goles en el primer tiempo nos vinieron bien para ir acomodando mejor el partido, tuvimos situaciones para poder cerrarlo en el primer tiempo, peor no tuvimos esa contundencia que todos soñamos que todas las jugadas sean goles”, explicó.

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Simeone habló de Álex Baena: “Está en un momento muy bueno, él se siente dueño del equipo, tomó un lugar importante, una responsabilidad que dejó Griezmann y la está tomando él sobre todo en la parte ofensiva, en los últimos metros, y me pone muy contento”.

Y de Julián Alvarez: “Cuando lo vemos cerca del arco estamos todos si lo va a meter o no. Los goles van a llegar. Los tiene, ha hecho goles siempre, goles importantes. Lo necesitamos, le vamos a exigir claramente, porque lo tiene, hizo un partido bárbaro, se asoció muy bien y el gol llegará cuando tenga que llegar y acá estamos para esperar”.

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El Atlético sumó su quinto triunfo seguido como visitante en esta Liga. “Estamos interpretando mejor los partidos fuera de casa. Al final, los goles te empiezan a dar ese tiempo de calma. Veníamos de un partido muy bueno contra el Barcelona, sobre todo esos 50, 55 minutos que el equipo jugó. Fue duro el resultado, le costó a casi todos los equipos de Europa hoy volver a empezar (tras el parón de selecciones), no es fácil”, dijo. EFE