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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, se considera ganador del debate 'cara a cara' que mantuvo el pasado jueves con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al menos "ante la opinión pública" y dice que intentó convencer a los votantes indecisos.

Por el contrario, Feijóo se mostró como una persona "maleducada" basó sus ataques en "bulos" y no proyectó esperanza o un proyecto político de futuro, según ha señalado en una entrevista en el programa 'Salvados' de La Sexta, recogida por Europa Press.

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Además ha rechazado las críticas recibidas desde la mayoría de medios de comunicación y la "opinión publicada", que dieron como ganador a Feijóo, porque exigen a los políticos que reconozcan errores y pidan disculpas y "cuando eso se produce" lo critican.

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