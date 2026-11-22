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Madrid, 21 nov (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid, se convirtió en el enfrentamiento de la novena jornada de la Liga Endesa en el que su equipo venció al Joventut de Badalona en el Movistar Arena (91-88) en el técnico con más partidos dirigidos en la historia de la ACB con un total de 1.112.

Martínez, que debutó el 8 de marzo del año 1990 entrenando precisamente a la 'Penya' en un choque contra el CAI Zaragoza, se encontraba empatado, con 1.111, con Aíto García Reneses. Por detrás de ellos aparecían Luis Casimiro con 824; Txus Vidorreta con 749 y el fallecido Manel Comas con 745.

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Martínez tiene, además, junto al propio Casimiro, el récord de distintos clubes entrenados en la competición con doce: Joventut de Badalona, Manresa, Salamanca, Granada, Ourense, Gran Canaria, Baskonia, Estudiantes, Girona, Cajasol, Valencia y Real Madrid.

El momento más especial de la tarde para Martínez fue cuando se pronunció su nombre por megafonía justo antes del arranque del choque, anuncio que fue recibido por los aplausos de la grada. El técnico, visiblemente emocionado, devolvió estos antes de centrarse ya en el duelo que debía disputar el bando madridista.

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Posteriormente, en rueda de prensa, habló sobre su logro: "En casi 37 años desde que debuté ha habido partidos míticos, partidos terribles, partidos durísimos, de tener unos momentos muy complicados... y ese es el camino, no puedes escoger solamente los buenos momentos, hay que escogerlos todos. Estoy contento de batir este récord que creo que va a perdurar bastantes años, si es que no es para siempre, porque no es fácil. Yo empecé muy joven y ahora no es tan fácil empezar tan joven como empecé yo".

"Es una bonita coincidencia que sea contra el Joventut, mi primer equipo. Agradecido a todos los clubes en los que he estado, pero el Joventut fue el primero, estuve bastantes años en las categorías inferiores y fue el primer club cuando claramente no tenía ni la experiencia ni la preparación ni los conocimientos para apostar por mí como entrenador. He intentado tener siempre la máxima implicación y estoy agradecido a todos por ayudarme o por darme la oportunidad de estar tantos años", añadió.

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Además recibió elogios del entrenador rival, Daniel Miret: "Quiero felicitar a Pedro Martínez, no solamente por el récord de partidos, sino porque creo que su exigencia y su amor por el baloncesto, le han llevado a ser un referente mundial. Entrenadores que son ahora top en cuanto a innovación de NBA han dicho públicamente que han copiado sus ideas de baloncesto, su simplicidad de baloncesto enriquecida a un nivel de detalles, de ejecución y de velocidad que hace ahora mismo que en todo el mundo sea un referente".

"No hay mejor manera de describir a un entrenador que lleva tantísimos años y que ha sido capaz, gracias a su trabajo, de seguir mejorando, de seguir aprendiendo, de querer aprender y de conseguir innovar", agregó ante los medios de comunicación. EFE

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