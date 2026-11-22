Madrid, 22 nov (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid, reconoció tras el triunfo contra el Joventut de Badalona que su equipo está pasando "un momento complicado" y se mostró satisfecho de que, a pesar de ello, esté sacando los partidos adelante.
"Estamos ahí sufriendo un poquito por cosas que antes nos salían mejor, que tienen que ver con la energía, con la intensidad, con la actividad. Ahora mismo nos está costando, creo que también las pérdidas. Estamos pasando un momento complicado y yo creo que hemos de estar contentos por los partidos que sacamos. Y nos tendremos que fastidiar con los que perdamos pero hay que seguir ahí picando piedra, seguir convencidos de lo que estamos haciendo y esperar a que las cosas vayan a mejor", declaró.
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Sobre el encuentro de este domingo, indicó: "Un partido muy duro, con muchísimas alternativas, que lo hemos empezado muy bien, pero que luego hemos tenido problemas de continuidad, en parte por las pérdidas. Hemos tenido muchísimas pérdidas".
"Nuestros porcentajes de tiro han sido muy buenos pero muchas de las pérdidas han significado puntos fáciles para ellos. Estamos pasando un momento delicado físicamente y nos alegra que a pesar de estar en un momento delicado hayamos sacado este partido adelante en un momento que estaba muy difícil", añadió.
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En cuanto a la ausencia en la convocatoria de Nick Smith Jr., apuntó: "Ha sido decisión técnica, porque el Joventut tiene jugadores muy difíciles, muy buenos en la posición de su 'backcourt'. Necesitábamos ahí apostar por jugadores que nos pudieran dar un punto más físico que el que nos puede dar Nick". EFE
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