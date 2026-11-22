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Pamplona, 22 nov (EFE).- Un hombre de 37 años y vecino de Barañáin ha fallecido esta noche al salirse de la vía y volcar el turismo que conducía a la altura del kilómetro 15,200 de la NA-150, en el término municipal de Urroz.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Agrupación de Tráfico y de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Navarra, dos dotaciones de bomberos y un vehículo con personal sanitario que ha certificado la muerte del conductor, según informa la Guardia Civil.

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Agentes del Equipo de Investigación de Siniestros Viales de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra se encargan de la instrucción de las diligencias y del esclarecimiento del siniestro.EFE