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Madrid, 22 nov (EFE).- El delantero del Almería Miguel de la Fuente continuará una semana más al frente de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion con un total de nueve dianas, tras ver como ninguno de sus máximos perseguidores logró anotar en la presente jornada.

Una circunstancia que De la Fuente, que ha contabilizado ocho tantos en los nueve últimos encuentros ligueros, intentará aprovechar para tratar de aumentar su ventaja al frente de la tabla en el partido que el conjunto andaluz disputará este lunes en el campo del colista, el Ceuta.

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Tabla en la que el atacante indálico supera en una diana al jugador del Celta Fortuna Álvaro Marín y al delantero del Tenerife Enric Gallego, que comparten la segunda plaza con un total de ocho tantos cada uno.

Con siete goles figura en la tercera posición el atacante del Mallorca Adrián Fuentes, que encadenó su segundo encuentro consecutivo sin marcar, tras ver como el portero del Tenerife Dani Martín le privaba a los setenta y tres minutos del gol con una gran parada.

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- Clasificación tras la 15ª jornada:

- Con 9 goles: Miguel de la Fuente (Almería)

- Con 8 goles: Álvaro Marín (1p) (Celta Fortuna); Enric Gallego (2p) (Tenerife)

- Con 7 goles: Adrián Fuentes (Mallorca)

- Con 6 goles: Antoñito Cordero (1p) (Cádiz): Suero (Castellón); Percan (Córdoba); Vanat (1p) (UKR) (Girona)

- Con 5 goles: Jordi Cano (Andorra); Yaser Asprilla (COL) (Girona); Jorge Pascual (Granada); Carlos Domínguez (Oviedo); Arnu (Valladolid)

- Con 4 goles: Curro Sánchez (3p) y Álex Forés (Burgos); Ousmane Camara (GUI) y Jakobsen (DEN) (Castellón); Carlos Hernández y Jordi Escobar (Ceuta); Eder García (Córdoba); Iván Gil (1p) y Jon Guruzeta (Eibar); Jesé Rodríguez (1p) y Miyashiro (JPN) (Las Palmas); Morata y Álex Millán (Leganés)

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- Con 3 goles: Higinio (2p) (Albacete); Cipenga (COD) y Arribas (2p) (Almería); Lautaro (1p) (URU) y Hugo López (1p) (Andorra); David González y Karrikaburu (Burgos); Borja Vázquez (Cádiz); Pablo Santiago y Sienra (ARG) (Castellón); Óscar Marcos y Kibet (KEN) (Celta Fortuna); Diego Bri (Córdoba); Madariaga (1p) (Eibar); Rastrojo y Carmona (Eldense); Carles Pérez y Abel Ruiz (Girona); Pedro Alemañ (Granada); Naim García (Leganés); Pablo Torre (Mallorca); Gorosabel y Astiazaran (Real Sociedad B); Nicholas Gioacchini (USA) y Ángel Baena (Sabadell); Antonio Casas, Sarco (ARG) y Guille Rosas (Sporting Gijón); Latasa, Ponceau (FRA) y Barberá (Valladolid).

- Con 2 goles: San Bartolomé y Alex Rubio (Albacete); Nico Melamed y Javi Muñoz (Almería); Nacho Quintana y Carrique (FRA)(Andorra); Luengo (Burgos); Vladys (UKR), Ibon Sánchez e Izeta (1p) (Cádiz); Álvaro García (Castellón); Somuah (GHA) (Celta Fortuna); Isma Ruiz, Víctor y Ghailan (Córdoba); Adu Ares, Magunazelaia, Álvaro Rodríguez y Pejiño (Eibar); Fidel (1p), Olabarrieta (Eldense); Unai Hernández (Girona); Alejandro Marqués (VEN), José Arnáiz (1p) y Emeka (Granada); Pezzolesi, Iván Jaime, Manu Fuster y Jefté Betancor (Las Palmas); Gharbi (TUN) (Leganés); Álex Sala, Darder y Buksa (POL) (Mallorca); Pablo Sáenz, Goti y Estanis Pedrola y Alberto Reina (Oviedo); Gorka Carrera, Mariezkurrena y Dani Díaz (Real Sociedad B); Óscar Sanz (Sabadell); Duñabeitia (Sporting Gijón); Nacho Gil (Tenerife); Christian Gomis (SEN); Miguel Rubio y y Tai Abed (Valladolid).

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- Con 1 gol: Dani Bernabéu, Rober González, Vallejo y Pacheco (Albacete); Bonini (ITA), Dzodic (SRB), Leo Baptistao (BRA), Thalys (BRA), Chirino (NED) y Quim Junyent (Almería); Álex Calvo, Domenech, Sidibe y Golubovic (SRB) (Andorra); Llabrés, Dadie e Irian Ribas (Burgos); Javi Castro y Moueffek (MAR) (Cádiz); Fran Castillo, Barri, Maty Orozco (COL) y Álvaro Martín (Castellón); Adrià Capdevila, Antañón y Ángel Arcos (Celta Fortuna); Camacho y Yann Bodiger (1p) (FRA) (Ceuta); Enol Rodríguez, Carracedo (1p), Diarra (MLI), Rubén Alves, El Jebari (MAR), Budesca y Kevin Medina (1p) (Córdoba); Jon Bautista, Aleix Garrido y Javi Martón (Eibar); Guillermo Macho, Javier Martínez, Justin Smith (CAN), Roberto López (1p) y Clemente (Eldense); Fran Beltrán, Izan, Holmes Júnior, Jastin García (POR), Van de Beek (NED), Bryan Gil y Pyshchur (UKR) (Girona); Bourama, Manu Lama, Gambín, Gumbau, Rodelas y Rubén Alcaraz (Granada); Enrique Clemente, Sandro Ramírez, Elías Romero, Álex Suárez y Loiodice (FRA) (Las Palmas); Miguel Atienza, Soko (CAM) y Dani Rodríguez (1p) (Leganés); Raíllo y Luvumbo (ANG) (Mallorca); Dani Calvo, Chris Ramos, Enzo Pérez, Samu Rodríguez, Jacobo González e Ilyas Chaira (MAR) (Oviedo); Soroeta, Iñaki Rupérez, Kita (JPN), Jon Balda y Lebarbier (FRA) (Real Sociedad B); Urri (1p), Gastón (URU), Edgar González, Eneko y Alain Ribeiro (Sabadell); Juan Otero (COL), Iosifov (RUS), Pablo García, Gelabert y Corredera (1p) (Sporting de Gijón); Jesús Álvarez, Fabricio (BRA), Iván Chapela, Grant-Leon Ranos (ARM) y Viereck (NED) (Tenerife); Luis Chacón, Víctor Jr., David Torres y Garriel (Valladolid).

En propia puerta: Puigmal (Mallorca, contra Granada); Diego Alende (Andorra, contra Valladolid); Chirino (NED) (Almería, contra Cádiz); Redru (Ceuta, contra Burgos); David López (Girona, contra Cádiz); Ignasi Miquel (Leganés, contra Granada); Miguel Rubio (Valladolid, contra Córdoba); Lluis López (Albacete, contra Eibar); Ruperez (Real Sociedad B, contra Almería); Pulido (Almería, contra Oviedo); Óscar Sanz (Sabadell. contra Eibar); Fuoli (Sabadell, contra Eibar); Anuar (MAR) (Ceuta, contra Córdoba); Luengo (Burgos contra Leganés); Anxo Rodríguez (Celta Fortuna, contra Albacete); Dani Pérez (Valladolid, contra Celta Fortuna); Carlos Neva (Albacete, contra Burgos).EFE

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