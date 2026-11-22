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Madrid, 22 nov (EFE).-

+ Hansi Flick (Barcelona), que remontó al Villarreal se mostró descontento con el árbitro Hernández Hernández

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"Siempre tenemos estos problemas con este árbitro, es así. Estoy contento con los árbitros, pero en el pasado y también en este partido siempre es lo mismo (con él). Cuando ves ciertas situaciones con Lamine (Yamal) son falta clara (y no las pita). Tenemos que aceptarlo. Si siempre es así, tenemos que jugar mucho mejor, como en la segunda mitad, para ganar los partidos", destacó.

+ Jose Mourinho (Real Madrid) después de que remontara al Celta. "He visto gente en sufrimiento físico, gente que no estaba a tope, gente que se ha superado y que ha ido a encontrar fuerzas en la mentalidad, en el grupo, en la voluntad de ganar. No es una bebida isotónica al descanso que les vaya a dar energía, es el grupo, un grupo de amigos que quiere ganar y que ha sabido ganar en la dificultad".

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+ Alex Baena (Atlético Madrid) que marcó ante el Getafe el primer gol: "El equipo ha hecho un buen partido, muy serio y se merecía los tres puntos. Siempre intento ayudar al equipo y con goles mucho mejor. Nos centramos en lo nuestro. Tenemos que hacer nuestro camino sin pensar en el barcelona ni el Real Madrid".

+ Íñigo Pérez (Villarreal) después de perder ante el Barcelona tras disponer de una ventaja de dos tantos. "No seria justo decir que no han querido, sino que no han podido. Si entras en el bucle de solo defender, es difícil hacerlo en este campo y a veces con dos goles no te da para obtener nada".

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+ Claudio Giráldez (Celta), derrotado en el Santiago Bernabéu. "El banquillo de ellos nos ha matado. Muchos de nuestros jugadores disputaban su primer partido en el Bernabéu, con seis canteranos en el once y muchos menores de 25 años. Estoy muy contento con la actitud del equipo, pero el arsenal ofensivo que tiene el Real Madrid se ha llevado el partido"

+ Manuel Pellegrini (Betis), que empató ante el Sevilla en el derbi andaluz. "Al final sumamos un punto que me deja mal sabor de boca por cómo fue".

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+ Luis García Plaza (Sevilla), tras el empate en el derbi. "Es verdad que hemos empatado, aunque creo que hemos sido mejores que ellos. La sensación es agridulce, la de empatar al final, pero lo raro es el 0-0 en la primera parte. Hemos estado en su campo todo el partido, hemos hecho 25 remates por 6 del rival. Ha sido uno de los partidos donde más hemos dominado al contrario".

+ Enes Unal (Getafe) derrotado por el Atlético Madrid. "El Atleti fue muy superior. EMpezamos bien, con energía pero tienen mucha calidad y nos ganarn en muchas fases. Vamos a trabajar más porque el Getafe nunca ha sido un equipo débil y vamos a trabajar para sacar esto. En casa y fuera tenemos que dar un paso adelante".

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+ Beñat San José (Rayo Vallecano), derrotado por el Valencia en Vallecas. "Nos han faltado ideas, a veces sí, pero espíritu hemos tenido y hemos tenido buena presión tras perdida. Si no hay goles parece que no hay ideas pero con 5-4-1 replegándose el rival es complicado. Puede que haya faltado un poco de ideas en algún momento pero el equipo ha estado atacando, presionando y poniendo jugadores ofensivos"

+ Javier Aguirre (Valencia) que logró su segunda victoria del curso. "El último tramo de partido ha sido horrible. Ellos tenían muchos peloteros, son el segundo equipo de la Liga que más centros ponen y nosotros al final acabamos lanzando pelotazos. No es lo ideal pero así lo precisaba el partido y a fin de cuentas los tres puntos valen".

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+ Quique Sánchez Flores (Alavés) tras ganar al Deportivo. “Ya hemos pasado por esa valle de resultados negativos y tristones, queda mucha temporada, pero sabíamos que estábamos a un partido de que los números nos cuadraran muy bien".

+ Antonio Hidalgo (Deportivo), derrotado por el Alavés. “Nos han ganado bien, hay que ser honesto y el árbitro no ha tenido incidencia en el resultado final”

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+ Eder Sarabia (Espanyol), en su debut con el Espanyol ante el Athletic en San Mamés. “San Mamés es San Mamés, el himno del Athletic es el himno del Athletic. Todo lo que hemos vivido hoy ha sido un día inolvidable”.

+ Iñaki Williams (Athletic), derrotado por el Espanyol. "Me voy muy jodido a casa porque hemos tenido ocasiones claras como para hacer gol. Es una lástima porque el equipo trabaja para generar y hemos generado y es una pena".

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+ Pellegrino Matarazzo (Real Sociedad), derrotado por el Racing. "Si hubiéramos sido lo suficientemente eficientes de cara a gol habríamos marcado cinco goles". EFE