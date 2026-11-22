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ELECCIONES GENERALES

Día 11 de campaña: Sánchez en Córdoba y entrevista de Feijóo con Franganillo (Telecinco)

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Madrid (EFE).- Los candidatos encaran ya la última semana de campaña electoral con Pedro Sánchez (PSOE) en un mitin en Córdoba, Alberto Núñez Feijóo (PP) con varias entrevistas a diferentes medios, Santiago Abascal (Vox) en Segovia y Palencia, y Ada Colau (Frente Amplio) en un acto en Madrid después de una entrevista en TVE.

En la jornada 11 de campaña se celebra además el debate organizado por RTVE (22:00 h) entre las fuerzas políticas con grupo parlamentario en el Congreso representadas por Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH BIldu) y Maribel Vaquero (PNV).

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ELECCIONES GENERALES

Este lunes, último día de sondeos para el 29N, con casi todos de acuerdo en la alternancia

Madrid (EFE).- Este lunes será el último día en el que se podrán publicar sondeos de cara a las elecciones generales del 29N, después de varias semanas de encuestas que en su mayoría pronostican una victoria del PP que le permitiría alcanzar la mayoría absoluta si pacta con Vox.

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Es la Ley Orgánica del Régimen Electoral General la que, en su artículo 69, establece que "durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación", cinco días que en estos comicios van del 24 al 28 de noviembre.

AIR EUROPA

Aegesen declara como testigo este lunes en un juzgado madrileño por la ayuda a Air Europa

Madrid (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, declara este lunes como testigo por videoconferencia en el juzgado de instrucción nº 49 de Madrid, en la causa que investiga presuntas irregularidades en las ayudas a Air Europa.

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Un día después, el martes, será el turno del presidente de Correos, Pedro Saura; y del director del Departamento de Asuntos Económicos del Gobierno, Manuel de la Rocha; en el marco de una querella de PP y Vox por presunta prevaricación en la ayuda de 475 millones de euros recibida por la aerolínea.

CASO KOLDO

El comandante imputado en el caso Koldo declara a petición propia en la Audiencia Nacional

Madrid (EFE).- El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba regresa esta semana a la Audiencia Nacional para declarar a petición propia como investigado en el caso Koldo, donde la Fiscalía ha pedido procesarle por los presuntos pagos que habría recibido del comisionista Víctor de Aldama a cambio de asegurar protección a la trama.

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A la espera de decidir sobre las peticiones de procesamiento que han formulado Anticorrupción y la acusación popular que coordina el PP contra varios investigados, entre ellos Villalba, el juez Ismael Moreno ha citado este lunes a este comandante, que fue agregado de Interior en la embajada de España en Venezuela.

CORONAVIRUS RESIDENCIAS

Una junta de jueces decidirá este lunes sobre la macrocausa del 'caso residencias'

Madrid (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid celebrará este lunes 23 de noviembre, a las 11:00 horas, una junta de jueces para unificar criterios sobre el 'caso residencias', cuya resolución se conocerá en días posteriores y determinará si se instruye una macrocausa única o causas separadas, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

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Las juntas de jueces son reuniones periódicas en las que magistrados de una misma especialidad deciden homogeneizar la aplicación e interpretación de las normas entre distintas secciones para aportar mayor seguridad jurídica. En diferentes partidos judiciales de la Comunidad de Madrid existen más de medio centenar de procedimientos abiertos por presunta discriminación en el acceso a la prestación sanitaria a personas mayores enfermas en residencias durante la pandemia, de acuerdo con el TSJM.

JUICIO ESTAFA

Juzgan a 'Anita la fantástica' por la estafa masiva de viajes para carreras de MotoGP

Madrid (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid arranca hoy el juicio a Ana María Vicente Osset, conocida como 'Anita la fantástica', como presunta autora de una estafa masiva de más de 730.000 euros mediante la venta ficticia de viajes y entradas para carreras de MotoGP.

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La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales nueve años de prisión para la acusada por un delito continuado de estafa con la circunstancia agravante de multirreincidencia al haber sido ya condenada en seis ocasiones por el mismo delito.'Antita la fantástica' fue detenida en Francia el pasado mes de julio tras una orden de búsqueda y captura al no presentarse en mayo al juicio por esta causa por la que sí fue juzgado y condenado su marido, Eduardo G.U., a seis años y medio de cárcel.

CIUDADES MEDITERRÁNEO

Una quincena de ciudades del Mediterráneo debatirán el lunes en Barcelona sobre la paz

Barcelona (EFE).- Alcaldes y representantes de una quincena de ciudades del Mediterráneo se reunirán en Barcelona este lunes para debatir sobre el trabajo que pueden hacer los ayuntamientos para la construcción de la paz y para afrontar asuntos compartidos, como el cambio climático o la migración.

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El Ayuntamiento de Barcelona ha informado este sábado en un comunicado de que la Conferencia de Ciudades Mediterráneas 2026 se celebrará en el marco del programa oficial del 11 º Fórum Regional de la Unión por el Mediterráneo, que reunirá en la capital catalana a los ministros de Asuntos Exteriores de la región. Entre las ciudades que participarán en la reunión se encuentran Nápoles, Ramala, Belén, Mugla, Sarajevo, Nablus, Tetuán, Agadir, Casablanca y Montpellier.

EL TIEMPO

Lunes con viento fuerte en Tarragona y bajada de temperaturas en el Mediterráneo

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana lunes probables nieblas extensas y densas en la meseta norte y posibles rachas muy fuertes de cierzo en Tarragona, además una bajada de las máximas en las regiones del Mediterráneo.

Se espera un predominio de cielos poco nubosos o despejados salvo en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos, zonas en la que se esperan precipitaciones aisladas. También se dará abundante nubosidad baja matinal en otras zonas del tercio norte. A lo largo del día la aproximación de un frente dejará nubosidad de tipo alto en aumento y cielos cubiertos al final de la jornada en el cuadrante noroeste. Tiempo estable en Canarias con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas.

EFE

fp