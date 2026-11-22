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Redacción deportes, 22 nov (EFE).- La selección española de fútbol amputados logró este domingo un histórico séptimo puesto en el Mundial de San Juan de los Lagos, en Jalisco (México), mejorando en una posición la octava plaza de 2018, también en el país azteca.

España, invicta en la fase de grupos tras ganar a Nigeria y empatar con Turquía y Egipto, se deshizo de Argelia en octavos (3-0). No pudo repetir triunfo en cuartos, puesto que perdió con Brasil (2-0), quedando relegada a pelear del quinto al octavo puesto.

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En el siguiente partido, Angola se llevó el triunfo (2-0) y en el último y decisivo encuentro del Mundial, España venció por la mínima a Japón (1-0), finalizando en séptima posición.

"Muy contentos por esta séptima plaza y quedar delante de auténticos aviones en este deporte como Inglaterra o Polonia. El grupo ha tenido un comportamiento fantástico, hemos dado la cara en cada partido, hemos ido día a día y hemos llegado hasta aquí. Estamos satisfechos aunque fue una lastima el partido de Brasil porque tuvimos ocasiones", dijo al término del campeonato el seleccionador Manuel Pacheco.

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Para este campeonato los jugadores convocados fueron Francisco Javier Castilla, Gonzalo García García, José Luis Hurtado, Aitor Palomeque, Antonio José Ruiz y Samuel Santos (Fundación Real Betis), Adrián Castro, Ihab Ettaleb, Oliver Flores, Zacarias Oualit Al Farfache (CD Básico Efro) y Marcos González de la Peña, Javier Martínez Gómez-Pimpollo, David Mendes y Luis Fernando Ribeiro (Flamencos Amputados Sur).

El cuerpo técnico, aparte del seleccionador, lo formaron Eloy García Osa y Pedro Aragonés como entrenadores asistentes y Jesús Vegas como fisioterapeuta. EFE