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Claudia Aguilar Ramírez

Redacción Deportes, 21 nov (EFE).- El uruguayo Salomón Rodríguez, del Montevideo City Torque de su país, se consagró como máximo goleador de la Copa Sudamericana 2026 al anotar 7 tantos.

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El delantero de 26 años, oriundo de San Gregorio de Polanco, una ciudad uruguaya de 4.000 habitantes, demostró su capacidad anotadora en el torneo en el que Montevideo City Torque participó desde la fase previa y llegó hasta las semifinales, donde fue eliminado por el brasileño Atlético Mineiro.

Rodríguez estuvo a cinco dianas de romper el récord goleador del torneo, que está en poder del chileno Eduardo Vargas, quien marcó 11 en la edición de 2011 cuando jugaba en la Universidad de Chile.

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Otro jugador que ha sido máximo artillero de la Sudamericana con 7 anotaciones es el argentino Bruno Marioni con el mexicano Pumas en la edición de 2005.

Asimismo, Rodríguez es el quinto uruguayo que alcanza el logro de mayor goleador del certamen tras Rodrigo Mora, que anotó 8 con Defensor Sporting en 2010; Carlos Núñez, con 5 dianas para Liverpool en 2012; Agustín Álvarez, con 10 tantos para Peñarol en 2021 y Gonzalo Mastriani, quien convirtió 9 con América Mineiro en 2023.

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A Rodríguez lo escoltaron en la clasificación de artilleros Gabriel Barbosa 'Gabigol', quien aportó 6 anotaciones a la campaña del Santos; Bernard (Atlético Mineiro), Rodrigo Contreras (Millonarios) y Adson (Vasco da Gama) terminaron con 5 tantos y el uruguayo Miguel Merentiel, de Boca Juniors, finalizó con 4.

- Palmarés de goleadores de la Copa Sudamericana:

2002 Con 4: Rodrigo Astudillo (ARG-San Lorenzo), Gonzalo Galindo (BOL-Bolívar) y Pierre Webo (CAM-Nacional)

2003 Con 4: Germán Carty (PER-Cienciano)

2004 Con 5: Horacio Chiorazzo (ARG-Bolívar)

2005 Con 7: Bruno Marioni (ARG-Pumas)

2006 Con 10: Humberto Suazo (CHI-Colo Colo)

2007 Con 6: Ricardo Ciciliano (COL-Millonarios)

2008 Con 5: Alex y Nilmar (BRA-Internacional)

2009 Con 4: Claudio Bieler (ARG-Liga de Quito)

2010 Con 8: Rodrigo Mora (URU-Defensor Sporting) y Rafael Moura (BRA-Goiás)

2011 Con 11: Eduardo Vargas (CHI-U de Chile)

2012 Con 5: Jonathan Fabro (ARG/PAR-Cerro Porteño), Fábio Renato (BRA-Liga de Loja) y Carlos Núñez (URU-Liverpool)

2013 Con 5: Enner Valencia (ECU-Emelec)

2014 Con 5: Andrés Vilches (CHI-Huachipato) y Miller Bolaños (ECU-Emelec)

2015 Con 5: Miller Bolaños (ECU-Emelec)

2016 Con 6: Miguel Borja (COL-Atlético Nacional) y Cecilio Domínguez (PAR-Cerro Porteño)

2017 Con 5: Jhon Cifuente (ECU-U Católica), Felipe Vizeu (BRA-Flamengo) y Luis Rodríguez (ARG-Tucumán)

2018 Con 5: Nicolás Benedetti (COL-Deportivo Cali) y Pablo (BRA-Atlético Paranaense)

2019 Con 5: Silvio Romero (ARG-Independiente)

2020 Con 10: Braian Romero (ARG-Defensa y Justicia)

2021 Con 10: Agustín Álvarez (URU-Peñarol)

2022 Con 8: Bernardo Cuesta (PER-Melgar)

2023 Con 9: Gonzalo Mastriani (URU-América Mineiro)

2024 Con 10: Adrián Martínez (ARG-Racing Club)

2025 Con 10: Dayro Moreno (COL-Once Caldas)

2026 Con 7: Salomón Rodríguez (URU-Montevideo City Torque). EFE

(foto)