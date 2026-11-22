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Iñaki Dufour

Getafe (Madrid), 22 nov (EFE).- Entre el buen partido de Julián Alvarez, creador de ocasiones y asistente en el 0-2, y la suplencia tanto de Jonathan David como de Alexander Sorloth, el Atlético de Madrid y Diego Simeone aún aguardan los goles de sus delanteros natos mientras cosecha triunfos, ocho en las últimas nueve jornadas, y luce en esa faceta Álex Baena, que desató la victoria en Getafe con su sexto gol de la actual temporada.

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Nadie ha anotado más tantos que el internacional español en este curso hasta ahora en la plantilla del Atlético, ya por los diecisiete encuentros. Cada vez que batió la portería contraria, su equipo venció. Así ocurrió en el 2-0 al Málaga, en el 1-3 al Sevilla, en el 4-0 a Osasuna, en el 0-1 al Espanyol y, este domingo, en el 0-2 en el Coliseum, que significó la quinta victoria consecutiva como visitante del conjunto rojiblanco en el campeonato.

También es el máximo asistente, ahora compartido con Julián Alvarez, que evoluciona hacia su mejor versión, pero aún sin todos los goles esperados por el cuerpo técnico, por él y por la crítica. Por ahora suma dos. Pero ha dado cuatro dianas a sus compañeros, las dos últimas computadas este mismo domingo contra el equipo azulón. Ya dio una en el 0-1 al Espanyol y otra en la derrota por 1-2 contra el Barcelona.

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Cierto que su partido fue potente, como acostumbra en las últimas semanas, con sus cualidades indudables, con su desborde, con su visión para el fútbol y dos ocasiones, salvadas por David Soria, antes de promover el 0-2 a la media hora de Johnny Cardoso. Su saque de esquina sobrepasó la fallida salida del portero y fue remachado por el medio centro, que fue cambiado al descanso con dos goles de renta por su tarjeta amarilla.

“Esto es como siempre uno quiera mirar las cosas. Me entusiasma y me genera que, si estamos en el lugar donde estamos sin los goles de los delanteros me entusiasma mucho más todavía. Esperemos que estos goles lleguen, porque, con estos goles, podremos superar lo muy bueno que estamos haciendo hasta ahora”, valoró en la víspera el propio entrenador, cuyo máximo goleador es Baena, seguido por Alejandro Grimaldo, con cinco, tras sumar el 0-3 de penalti.

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Al Atlético, en cualquier caso, le faltó aún pegada en la primera parte, pese a su control de todo y sus dos goles a favor: su acierto estuvo medio punto por debajo de los goles esperados que predijo la estadística avanzada, con cinco grandes ocasiones creadas de las que transformó dos en lo más importante de todo, el gol. Fueron 10 remates, siete a portería, antes de enfilar el intermedio con todo bajo su mando. Serio e incontestable. Luego hubo más, entre ellas una de Sorloth contra David Soria, repelida por el guardameta. El noruego tiene su cuenta de tantos a cero todavía en este ejercicio.

También redujo el daño sobre su portería. Con cuatro goles en contra en sus dos compromisos más recientes, del 0-2 contra el Bayern Múnich al 1-2 contra el Barcelona, rebajó a prácticamente a nada las opciones del Getafe, no sólo en la primera parte, cuando solucionó el encuentro, sino también en la segunda, también superior.

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Una reivindicación del partido del Atlético, pero también individualmente de un central en duda en los últimos tiempos: Robin Le Normand, marcado por el error del 0-1 con el Bayern Múnich hace dos semanas y media, sin minutos contra el Barcelona y reintegrado al once inicial este domingo, entre las bajas por lesión de Cuti Romero y Marc Pubill.

El campeón de la Eurocopa 2024 con la selección española completó un encuentro firme y solvente, como todo su equipo en la parte defensiva y más allá, incluso pese a la tarjeta amarilla con la que cargó desde el inicio de la segunda mitad. Lo necesitaba Le Normand y lo necesita el Atlético, que sigue a cinco puntos del liderato del Barcelona. EFE

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