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Redacción deportes, 22 nov (EFE).- El Jimbee Cartagena se metió de lleno en la lucha por conseguir una de las seis plazas que dan acceso directo a la Copa de España, tras imponerse por 2-1 al Jaén Paraíso Interior en el Palacio de los Deportes de Cartagena.

El conjunto murciano sumó tres puntos de gran valor para recuperar confianza en la recta final del Torneo Apertura y acercarse a los puestos de privilegio, mientras que el equipo de Dani Rodríguez se mantiene en la tercera posición de la clasificación.

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El encuentro comenzó con mucha igualdad y escasas concesiones por parte de ambos equipos. Ni el Jimbee ni el Jaén encontraron la fórmula para superar las defensas rivales en un primer tiempo en el que destacaron las intervenciones de Chemi y Frezzatto, además de varios remates que se estrellaron en los postes. La insistencia ofensiva no tuvo recompensa y los dos conjuntos se marcharon al descanso sin goles.

La situación cambió nada más comenzar la segunda mitad. Darío Gil abrió el marcador (1-0) con la colaboración de Bynho y, poco después, Gon Castejón amplió la ventaja murciana al culminar una acción de estrategia en el segundo palo (2-0).

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El Jimbee aprovechó su momento y puso contra las cuerdas a un Jaén Paraíso Interior que necesitaba reaccionar.

Los amarillos dieron un paso adelante y encontraron premio con una acción de Mati Rosa, que asistió a Power para que este redujera distancias (2-1).

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El tanto impulsó a los jiennenses, que vivieron sus mejores minutos y buscaron el empate incluso con la estrategia de portero-jugador. Alan Brandi llegó a marcar, pero su tanto fue anulado en la revisión por los colegiados en una decisión protestada por los jiennenses.

El Jaén Paraíso Interior lo intentó hasta el final, aunque no encontró el camino hacia la igualada.

El Jimbee defendió su ventaja y consiguió una victoria que le permite reengancharse a la pelea por una de las seis primeras posiciones, mientras que los de Dani Rodríguez conservan la tercera plaza y continúan dependiendo de sí mismos para alcanzar el objetivo de la clasificación directa para la Copa de España. EFE

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jmd/ism