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Javier Villanueva

Madrid, 22 nov (EFE).- El Girona dio por zanjada definitivamente su crisis de resultados y se aupó a la tercera plaza de la clasificación tras imponerse este domingo por 2-1 al Eibar en una jornada de LaLiga Hypermotion en la que el Castellón recuperó la primera posición al derrotar el sábado por 2-0 al Eldense.

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Un liderato que el conjunto 'orellut', que cuenta con un partido menos que sus rivales, podría perder este lunes en favor de un Almería que tratará de regresar a lo más alto de la tabla con un triunfo en su visita al campo del Ceuta, colista de la categoría.

Primera plaza de la que figura a seis puntos un Girona que parece haber olvidado las dos derrotas consecutivas encajadas ante la Real Sociedad B (1-0) y el Almería (0-1) que situaron al conjunto catalán fuera de los puestos de promoción.

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Si la semana pasada los de Quique Álvarez ya dieron muestras de mejoría con su victoria (1-2) en el campo del Oviedo, este domingo dejaron claro ante el Eibar, otro de los aspirantes al ascenso, que están definitivamente de vuelta.

Una victoria en la que el conjunto catalán hizo valer la profundidad de su plantilla con la entrada en el arranque de la segunda mitad del canterano Guillem Badia, Iván Morante y Unai Hernández, que estableció a los cincuenta y nueve minutos el definitivo 2-1 para los locales.

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Tres puntos que permitieron al Girona escalar a la tercera posición a seis unidades del Castellón y a cinco del Almería, que cierra los puestos de ascenso directo, a falta del duelo que los andaluces disputarán este lunes en el Alfonso Murube.

Un encuentro que el Castellón aguardará con los deberes ya hechos, tras imponerse el sábado por 2-0 al Eldense en un choque que se recordará por el espectacular tanto con el que Álvaro Martín cerró la victoria local.

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Tras recuperar la pelota en su propio área el jugador albinegro sorteó a cuantos rivales se encontró hasta llegar al centro del campo desde donde sorprendió a guardameta del Eldense con un espectacular zapatazo.

Si Álvaro Martín se encargó de redondear el triunfo del Castellón el joven internacional colombiano Maty Orozco, que cumplirá 19 año el próximo 1 de diciembre, jugó un papel decisivo en la acción que abrió el marcador para los de Pablo Hernández.

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El centrocampista cafetero, que el pasado miércoles disputó su primer partido como titular con la selección colombiana absoluta, volvió a dar muestras de su continua progresión con un sutil pase a Agustín Sienra para que el defensa argentino firmase a los treinta y nueve minutos el 1-0.

Un triunfo que no pudo emular el Granada, que vio truncada la racha de seis victorias consecutivas con la que llegó a la Nova Creu Alta, tras no poder pasar del empate (1-1) ante el Sabadell.

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Resultado que podría haber sido mucho peor para el conjunto nazarí, que como reconoció el técnico rojiblanco, José Rojo "Pacheta", logró "sobrevivir" ante un Sabadell que fue "mucho mejor" que su equipo.

De nada le sirvió al Granada adelantarse en el marcador con un gol de Pedro Alemañ a dos minutos para la conclusión de la primera mitad, ya que en la segunda el Sabadell se mostró muy superior al conjunto rojiblanco que, al menos, logró salvar un punto que le situó en la cuarta posición.

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Eso sí, igualado a puntos con el Burgos, quinto, que se reafirmó en la zona de eliminatorias de ascenso, tras imponerse este domingo por 1-0 a un Albacete que hizo méritos para haber logrado un mejor resultado en su visita al Plantío.

Pero el cuadro burgalés, que vio como el larguero impidió a los treinta y dos minutos que Agus Medina adelantase en el marcador a los visitantes, acabó imponiendo su fortaleza como local, gracias a un gol en propia meta de Carlos Neva, que estableció a los 66 minutos el definitivo 1-0 al introducir en su portería un centro de Javier Llabrés.

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Puestos de promoción que cierra un Mallorca que tuvo que volver a encomendarse al buen hacer del guardameta Arnau Tenas para lograr un sufrido empate (0-0) en su visita al campo del Tenerife.

El portero bermellón, que ya fue decisivo hace unas semanas en Leganés, volvió a demostrar su condición como uno de los mejores porteros de la categoría con una espectacular intervención en el tiempo de prolongación a un remate de Nacho Gil que parecía destinado al gol.

Un empate que no sirvió, sin embargo, para evitar una sabor agridulce en el seno de la expedición balear que es consciente que debe ofrecer mucho más, sobre todo, fuera de casa si quiere cumplir con el papel de máximo favorito al ascenso con el que arrancó el curso.

Ascenso del que cada vez parece más lejos el Oviedo, que se vio relegado a la undécima posición, tras caer este domingo por un claro 3-0 ante el Oviedo.

La llegada al banquillo carbayón del exjugador del Real Madrid Raúl González Blanco no ha surtido hasta el momento el efecto deseado, tras ver como el conjunto asturiano ha perdido los dos encuentros disputados bajo la dirección de Raúl. EFE