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Getafe (Madrid), 22 nov (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, lamentó este domingo la falta de solidez defensiva de su equipo tras perder 0-3 frente al Atlético de Madrid y reconoció que está preocupado por la cantidad de goles que recibe su conjunto, al que instó a mejorar cuanto antes para competir con garantías en Primera División.

"Hoy nos hemos encontrado con un gran Atlético. Nos ha sorprendido encajar dos goles tan pronto y eso nos ha hecho mucho daño. Hemos intentado mejorar en el segundo tiempo y no lo hemos conseguido. Estamos encajando muchos goles. No es momento de buscar excusas ni de señalar a nadie. Hay que mejorar cuanto antes para alcanzar la solidez que se necesita para competir en Primera División", declaró en rueda de prensa.

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Bordalás insistió en que los problemas defensivos se han convertido en una de sus principales preocupaciones y reconoció que su equipo tiene dificultades para adelantarse en el marcador, una circunstancia que le obliga a jugar habitualmente a remolque de sus rivales.

"Sobre todo me preocupa que encajamos muchos goles, que nos cuesta ponernos por delante. Casi siempre se adelantan los rivales. Hay que reflexionar y mejorar tanto a nivel defensivo como ofensivo", afirmó.

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También admitió que los números reflejan las dificultades que atraviesa su equipo y aseguró que no pueden ignorar una situación que exige soluciones inmediatas.

"Es evidente. Los datos están ahí. Los números están ahí. No podemos obviarlos. Estamos obligados a mejorar. Nos cuesta mucho encontrar la solidez. Hoy de nuevo se ha visto. Es cierto que teníamos enfrente a un equipo con movilidad, jugadores fantásticos y con pegada. Es difícil superarlos, pero hay que analizar todo", explicó.

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Asimismo, Bordalás reconoció la superioridad del Atlético de Madrid y señaló los dos primeros goles como determinantes para el desarrollo de un encuentro en el que su equipo apenas generó ocasiones.

"La diferencia es abismal, es muy grande. Hoy se ha podido ver en el partido. Hemos tenido pocas ocasiones. No entramos mal en el partido, pero ese desajuste en el primer gol de Baena nos ha hecho mucho daño. Luego, la jugada desafortunada del segundo y, ante un equipo del potencial del Atlético, si se pone 0-2 es muy complicado", concluyó. EFE

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