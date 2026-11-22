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Claudia Aguilar Ramírez

Redacción Deportes, 21 nov (EFE).- Boca Juniors se alzó este sábado con su tercer título de la Copa Sudamericana tras vencer por 0-2 al Atlético Mineiro en la ciudad colombiana de Barranquilla, y le dio a Argentina la duodécima conquista en el certamen que lo consolida como el país más ganador del torneo.

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El Xeneize ocupa ahora el trono que obtuvo en 2025 el también argentino Lanús, que se coronó en la tanda de penaltis, ante el mismo rival brasileño de hoy, Atlético Mineiro.

Cabe recordar que Boca obtuvo su primer trofeo en este certamen en 2004 cuando se impuso al Bolívar boliviano, en una final cuya ida perdió por 1-0 en el estadio Hernando Siles, de La Paz, y en el juego de vuelta la formación argentina se impuso en Buenos Aires por 2-0 en La Bombonera.

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La segunda Copa Sudamericana que consiguió el Xeneize, que dirige Rodolfo 'el Vasco' Arruabarrena, la obtuvo en 2005 cuando superó por 4-3 en la tanda de penaltis al mexicano Pumas UNAM tras igualar con sendos 1-1 en partidos de ida y vuelta.

Este sábado, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el equipo argentino derrotó al Atlético Mineiro, que buscaba su primer trofeo en el certamen y anhelaba darle a su país el sexto título para sus vitrinas.

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Brasil es segundo en el palmarés de países ganadores de la Copa Sudamericana con los campeonatos logrados por Athletico Paranaense (2), Internacional, Sao Paulo y Chapecoense.

Ecuador es tercero en el listado de campeones con cuatro títulos, conquistados por Independiente del Valle (2) y Liga de Quito (2).

El listado de campeones lo completan con un título cada uno el Cienciano peruano, el Pachuca mexicano, Universidad de Chile y el Independiente Santa Fe colombiano.

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Los equipos de Venezuela, Bolivia, Paraguay y Uruguay nunca han ganado esta competencia.

- Palmarés de campeones de la Copa Sudamericana:

AÑO CAMPEÓN SUBCAMPEÓN

2002 San Lorenzo (ARG) Atlético Nacional (COL)

2003 Cienciano (PER) River Plate (ARG)

2004 Boca Juniors (ARG) Bolívar (BOL)

2005 Boca Juniors (ARG) Pumas (MEX)

2006 Pachuca (MEX) Colo Colo (CHI)

2007 Arsenal (ARG) América (MEX)

2008 Internacional (BRA) Estudiantes de La Plata (ARG)

2009 Liga de Quito (ECU) Fluminense (BRA)

2010 Independiente (ARG) Goiás (BRA)

2011 U. de Chile (CHI) Liga de Quito (ECU)

2012 Sao Paulo (BRA) Tigre (ARG)

2013 Lanús (ARG) Ponte Preta (BRA)

2014 River Plate (ARG) Atlético Nacional (COL)

2015 I. Santa Fe (COL) Huracán (ARG)

2016 Chapecoense (BRA)* Atlético Nacional (COL)

2017 Independiente (ARG) Flamengo (BRA)

2018 A. Paranaense (BRA) Junior (COL)

2019 I. del Valle (ECU) Colón (ARG)

2020 Defensa y Justicia (ARG) Lanús (ARG)

2021 A. Paranaense (BRA) Bragantino (BRA)

2022 I. del Valle (ECU) Sao Paulo (BRA)

2023 LDU Quito (ECU) Fortaleza (BRA)

2024 Racing (ARG) Cruzeiro (BRA)

2025 Lanús (ARG) Atlético Mineiro (BRA)

2026 Boca Juniors (ARG) Atlético Mineiro (BRA).

* La Conmebol otorgó el título al Chapecoense tras el accidente aéreo que provocó la muerte de 71 personas, muchas de ellas integrantes de la delegación del equipo brasileño. EFE

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(foto)