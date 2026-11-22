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Getafe (Madrid), 22 nov (EFE).- Álex Baena, centrocampista del Atlético de Madrid, afirmó este domingo, tras la victoria por 0-3 en Getafe, que su equipo tiene que “hacer” su “camino” sin fijarse en lo que hacen ni el Barcelona ni el Real Madrid, los dos conjuntos que lo preceden en la clasificación de LaLiga EA Sports.

“Nosotros nos centramos en lo nuestro. Tenemos que hacer nuestro camino sin fijarnos en lo que hacen el Barça y el Madrid y creo que nos irá mejor”, valoró en declaraciones a Movistar+.

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“Creo que el equipo ha hecho muy buen partido, muy serio tanto defensivamente como ofensivamente. El equipo se merecía los tres puntos”, continuó Baena, que marcó su sexto gol de la temporada: “Siempre intento ayudar al equipo como sea y si son goles y asistencias pues mucho mejor”. EFE