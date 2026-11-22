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Barranquilla (Colombia), 21 nov (EFE).- El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, aseguró que el título de Copa Sudamericana que consiguieron sus dirigidos este sábado, tras vencer 0-2 en Barranquilla al Atlético Mineiro en la final, lo necesitaba el club tras una sequía de 18 años sin ganar un torneo internacional.

"El club necesitaba, el hincha lo necesitaba, los jugadores lo necesitaban, todos lo necesitábamos después de 18 años", aseguró 'El Vasco' Arruabarrena en la conferencia de prensa posterior al partido.

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El estratega, que asumió el cargo en junio pasado, afirmó que lo conseguido este sábado -el primer título internacional del conjunto Xeneize tras el logrado el 27 de agosto de 2008 cuando el equipo se impuso en la final de la Recopa Sudamericana al Arsenal de Sarandí- "es mérito exclusivo de los jugadores".

"Había un grupo con jugadores inteligentes, con líderes positivos, creo que hemos armado un buen grupo (...) Este grupo va a seguir insistiendo en conseguir mas cosas", dijo Arruabarrena, que ya piensa en el partido del miércoles ante Independiente de Rivadavia por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina.

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En ese sentido, el entrenador aseguró que su equipo fue "claro protagonista" del partido, pese a que tuvo 10 o 15 minutos del segundo tiempo en los que fue un poco "más pasivo".

"Tal vez pudo ser un poquito más holgado el resultado y al frente tuvimos un equipo que, si bien este ultimo tiempo no consiguió resultados, tiene un plantel con muchas características, un entrenador (Eduardo Domínguez) que sabe lo que quiere y por algo es uno de los mejores entrenadores que hay en Sudamérica", expresó.

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El estratega añadió que si bien su equipo a veces hace cambios tácticos, normalmente le gusta tener la pelota, como lo hizo hoy, porque sus jugadores tienen "buen pie" y hacen daño, pero "también si se presenta el palo-palo" les gusta. EFE