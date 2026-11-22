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Santiago Aparicio

Madrid, 22 nov (EFE).- El cambio de hábitos, los viajes, el cúmulo de partidos y el parón internacional de selecciones ha causado un impacto devastador en el fútbol europeo este fin de semana, con algunas lesiones graves de jugadores significativos de grandes clubes que llevan a cierta reflexión.

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La rotura del ligamento cruzado en la rodilla derecha de Desire Doue, del París Saint-Germain, ha sido la más impactante. Pero también la lesión sufrida por Harry Kane a los veinte minutos del partido que el Bayern Múnich jugó con el Colonia y que le ha llevado a pasar por el quirófano para operarse del tobillo izquierdo. El inglés estará varios meses de baja.

El francés Michael Olise también se marchó lastimado en ese partido aunque apenas estará de baja y el meta español del Arsenal, David Raya, lesionado en el hombro izquierdo, o el turco Hakan Calhanoglu, con dolencias a la media hora del partido que el Inter jugó en Atalanta. Son alguno de los contratiempos más llamativos, secuelas de grandes reclamos de las principales ligas europeas que han atravesado este fin de semana una nueva fecha con cambio de líder en la Bundesliga.

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Sin embargo, no hay concesiones en Francia, con el París Saint-Germain en modo autoritario, ni en Italia, con el duelo romano, un mano a mano, en todo lo alto. En Inglaterra, el Arsenal salió airoso de una jornada apurada. Pero el error de sus perseguidores alienta su panorama.

Nadie aprovecha los deslices del Arsenal en la Premier. No pudo con el Newcastle, que pudo ganar el encuentro jugado en St. James Park, pero el conjunto de Mikel Arteta eludió la derrota y sacó un empate (2-2). Munición para sus seguidores. Sin embargo, ni el Brighton, sorprendente segundo, ni el Manchester City, en depresión, aprovecharon el desliz del líder.

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El Brighton se estrelló en el campo del Hull y encajó la segunda derrota del curso (2-0). Está ahora a seis puntos del primer lugar, igual que el conjunto 'citizen' que empató en el Etihad contra el Fulham de Álvaro Arbeloa (1-1). Cuatro partidos sin ganar lleva el City que solo ha sumado uno de los dieciséis puntos en juego.

El Liverpool hizo añicos el efecto Pochettino y goleó en el clásico inglés contra el Manchester United (4-0) en un duelo desigual marcado por la expulsión del francés Leny Yoro a los ocho minutos. El conjunto de Andoni Iraola fue el beneficiado de la undécima fecha y recortó. Es cuarto, a uno de Brighton y City y a siete del Arsenal.

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El Bournemouth sigue al alza. Nueve victorias consecutivas, cinco en la Premier. La más reciente contra el Nottingham Forest (2-0) que le consolida en la quinta plaza, por delante del Leeds y del Chelsea de Xabi Alonso que lleva tres derrotas en cuatro partidos. Cayó contra el Leeds.

Tiene trabajo Mauricio Pochettino, flamante preparador del Manchester united. Los diablos rojos inician un nuevo proyecto pero en su debut salió goleado en Anfield (4-0). Nadie ha ganado menos partidos que el United, uno. Ni siquiera el colista, el Crystal Palace que ha vencido en dos. El conjunto de Pochettino es penúltimo, en descenso.

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El Bayern Múnich vivió el viernes una noche para olvidar. Incapaz de ganar al colonia, un equipo que lucha por la permanencia (1-1) acusó el mazazo de Harry Kane, lesionado en el tobillo izquierdo a los veinte minutos. También acabó mal el francés Michael Olise, sustituido en el intermedio, por un golpe. Así, junto a la situación y la crisis de Jamal Musiala, el campeón tropezó. Lleva dos empates en los tres últimos partidos y el Borussia Dortmund lo aprovechó.

Ganó a domicilio al Borussia Monchengladbach (0-1) y superó en la tabla al Bayern al que aventaja ahora en dos puntos, tras completarse la décima fecha. El Friburgo sumó contra el Elversberg su tercera victoria seguida y está igualado a puntos con el Bayern, con uno de ventaja respecto al Leipzig, cuarto, que batió al Union Berlín (1-5).

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El París Saint Germain ya lleva doce partidos ganados seguidos. Ocho en la Ligue 1 donde ha acelerado para imponer su tradicional autoridad. Ganó en Niza el sábado y perdió a Desire Doue, con una dolencia que le aparta durante varios meses de la competición.

El internacional marcó el segundo de los goles y su sustituto, Ferrán Torres, hizo el 2-3. Sus perseguidores se caen progresivamente. Es habitual que mientras el conjunto de Luis Enrique acelera sin fallo, los demás pierden puntos cada sesión. Sin embargo, este año emerge su vecino, el París FC, segundo en la clasificación.

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Goleó al Angers (4-0) y ya tiene tres victorias consecutivas que le asientan en el segundo puesto del evento galo, con solo tres puntos de diferencia respecto al campeón. El Marsella, que cayó ante el Le Mans (2-3) y es quinto, por detrás del Lille, que perdió ante el Lyon (0-1).

En la Serie A la batalla por el liderato se acentúa con un mano a mano entre los equipos de Roma. Aflojó al Inter al que se le escapó el triunfo ante el Atalanta a última hora. Queda tercero el campeón, principal aspirante, a un punto del Roma pero a tres del Lazio. El Lazio lidera y el Roma y el Inter le persiguen en una duodécima jornada que contempló victorias en el resto de los seis primeros puestos.

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El Lazio está solido. Es el primero. Ganó al Lecce con solvencia (3-0). El Inter, por su parte, se dejó dos puntos ante el Atalanta que empató de penalti en el último minuto de un partido loco (4-4). Frenazo a la persecución. Está a tres puntos del primer puesto. A dos está el Roma que también sacó adelante su compromiso y goleó a domicilio al Parma.

Más lejos, aunque aún no descolgados, está el Milan, cuarto, a cinco del Lazio, que castigó al Frosinone mientras el Como de Cesc Fabregas, que en la pasada fecha perdió contra el Inter, se reencontró con el triunfo ante el Cagliari (2-0). Sexto, más lejos, está el Juventus que goleó al Venecia y que pretende ascender en la tabla. Ahora tiene a cinco al quinto y a seis al Milan, que marca la zona Champions. EFE