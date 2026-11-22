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México, 21 nov (EFE).- Los aficionados de los San Francisco 49ers ocuparon este domingo los alrededores del Estadio Azteca y su explanada a horas del juego contra Minnesota Vikings en la semana 11 de la temporada de la NFL.

Disfrazados de luchadores, con sombreros de charro, cascos tejidos y el jersey de sus ídolos, los hinchas, conocidos como 'The Faithful' demostraron que componen una de las aficiones más numerosas en México de la NFL.

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Incluso, algunos seguidores que no consiguieron entradas para el juego optaron por recorrer la explanada del estadio para profesar su devoción por los gambusinos.

“No alcancé (a comprar) boletos, pero no podía perderme al menos estar aquí para ver a mis 49ers, aunque sea desde fuera del estadio, en un rato nos vamos a la casa a ver el partido desde allá”, dijo un aficionado identificado como Antonio López, que lucía una máscara alusiva al Rey Misterio, luchador del WWE, con los colores rojo y oro que identifican a los 49ers.

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En medio de la marea roja y oro, Alicia Torres porta orgullosa el jersey púrpura de los Vikings. A pesar de que son minoría confía en el triunfo.

Alicia, su esposo e hijos, viajaron desde El Paso (Texas) para ver a los dirigidos por Kevin O'Connell.

“No tenemos boletos, pero vamos a entrar cómo sea; estamos dispuestos a pagar hasta 800 dólares por ticket”, afirma con seguridad.

‘The Faithful’ se sabe mayoría. Un nutrido grupo arriba en turibús. Traen baderas de México con el escudo de San Francisco entre el verde y el rojo.

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Desde la parte alta del vehículo ponen ambiente al grito de ‘Let's go Niners’, ‘Let's go Niners’.

En medio de la afición de los 49ers, Rufino Rocha viene desde Los Angeles para animar a sus Vikings.

“Vamos a ganar 23-13, no importa que seamos menos, así sabe más sabrosa la victoria”, asegura.

Rufino porta un sombrero de charro color púrpura.

“Se me quedaron los cuernos de una vez que me los pusieron en casa”, bromea.

Mientras esperan en la fila, aficionados de ambos equipos se entretienen con cánticos para su bando .

‘Skol’, gritan los de Vikings, que visten jersey con nombres de sus ídolos como Justin Jefferson o Harrison Smith; ‘Let's go Niners’, responden los rivales que llevan en la espalda a los Brock Purdy, Christian McCaffrey, Gorge Kittle o de Leyendas como Joe Montana o Jerry Rice.

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Es la pasión por la NFL en el Azteca que los aficionados de los San Francisco 49ers hacen sentir como su casa. EFE

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