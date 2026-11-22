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Madrid, 22 nov (EFE).- Diez datos y curiosidades de la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports:

Como ya ocurrió con el 1-2 al Atlético de Madrid antes del parón de selecciones, el Barcelona volvió a remontar este domingo, por 3-2 al Villarreal tras marcharse al descanso con un 0-2 en contra. Su capacidad de levantar dos marcadores adversos de forma sucesiva lo sostiene al frente de la tabla con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

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2 - Espí, 3 goles y 9 puntos del Real Madrid

Carlos Espí volvió a surgir al rescate Del Real Madrid. Ha jugado 44 minutos en esta Liga, con tres goles que han sido decisivos para nueve puntos del conjunto blanco. Ya marcó en el 1-2 al Espanyol y en el 2-3 al Elche antes de anotar el 2-1 del triunfo de este sábado contra el Celta en el Bernabéu.

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3 – Quinta victoria seguida del Atlético como visitante

El Atlético de Madrid sumó su quinta victoria consecutiva como visitante en LaLiga EA Sports, al imponerse este domingo al Getafe en el Coliseum. El conjunto rojiblanco ha ganado ocho de sus últimos nueve encuentros en el campeonato. Sigue tercero.

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4 - 6 empates en los últimos 9 derbis de Liga entre Sevilla y Betis

Solo tres de los últimos nueve derbis ligueros entre el Sevilla y el Betis tuvieron ganador, por dos veces el conjunto verdiblanco y por una el rojiblanco, con seis empates entre sí, el último de ellos este sábado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con un gol de Kike Salas que significó el 1-1 en el minuto 91 del duelo.

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5 - El Athletic cede en casa después de 5 partidos

El Athletic Club se mantenía invicto en su estadio de San Mamés durante sus últimos cinco duelos en casa hasta este viernes, cuando cayó contra el Espanyol. No caía como local desde el pasado 22 de agosto por 1-3 ante el Sevilla. El equipo de Edin Terzic ha ganado dos de las últimas ocho jornadas del campeonato.

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6 - Osasuna vuelve a ganar tras 3 jornadas

Osasuna se reencontró con la victoria después de dos derrotas y un empate, al derrotar por 1-0 al Málaga con un gol de Ante Budimir. El conjunto andaluz aún no ha logrado el triunfo en esta Liga.

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7 – El Racing de Santander, el quinto mejor local de LaLiga

El Racing de Santander, ganador por 3-2 contra la Real Sociedad en El Sardinero, es el quinto mejor local de esta temporada en LaLiga EA Sports, con diez puntos en cinco encuentros en casa, con tres triunfos, un empate y una derrota. Sólo lo superan en ese sentido el Barcelona, el Real Madrid, el Betis y el Atlético de Madrid.

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8 - El Alavés vence 8 jornadas después

El Alavés reencontró la victoria tras ocho jornadas, con cinco derrotas y tres empates, hasta su triunfo de este sábado por 3-1 contra el Deportivo de A Coruña, que solo ha ganado uno de sus nueve encuentros más recientes en LaLiga EA Sports.

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9 - La reacción del Espanyol: 7 de 9 puntos en las últimas 3 jornadas

El Espanyol reafirmó su reacción, con su segunda victoria en las últimas tres jornadas, al imponerse el viernes por 0-1 al Athletic Club. El conjunto blanquiazul ha sumado siete de los últimos nueve puntos en juego desde la destitución de Manolo González. No ha encajado ningún gol en esa secuencia de tres encuentros.

10 - El Valencia, invicto en sus últimas 4 salidas, con 3 victorias y 1 empate

El Valencia crece en LaLiga EA Sports, subido en su reacción visitante, con tres triunfos en sus últimas cuatro salidas, además de un empate. Este sábado se impuso por 0-1 al Rayo Vallecano. Antes doblegó por 0-1 al Elche y al Alavés. También igualó 2-2 contra el Racing de Santander en El Sardinero. EFE