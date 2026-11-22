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Burgos, 22 nov (EFE).- El Burgos consiguió una importante victoria ante el Albacete (1-0) gracias a un gol en propia puerta de Neva, en un encuentro poco vistoso, con muchas dificultades para encontrar continuidad en el juego y en el que los errores terminaron decidiendo el resultado.

El conjunto de Sergio Francisco supo aprovechar una acción desafortunada de la defensa manchega en la segunda mitad para quedarse con los tres puntos, en un partido en el que ambos equipos tuvieron oportunidades para adelantarse.

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El encuentro comenzó con alternativas, aunque sin un dominador claro y el Burgos trató de hacerse con el control del balón, con Unai Vencedor buscando conectar con Curro, pero el Albacete respondió con rapidez y encontró espacios a la espalda de la defensa.

Álex Rubio protagonizó una de las primeras llegadas visitantes con un disparo que se marchó alto. Y poco después Lorenzo Aguado dispuso de una buena oportunidad tras un saque de esquina, pero no acertó en el remate.

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Con el paso de los minutos, el conjunto manchego se encontró más cómodo y manejó el balón con mayor criterio mientras que el Burgos no terminaba de encontrar su sitio y apenas conseguía acercarse con peligro.

La mejor ocasión local antes del descanso llegó en el minuto 32, cuando un lanzamiento de falta de Agus Medina superó la barrera y terminó estrellándose en el larguero.

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La segunda mitad comenzó con otro susto para los burgaleses, Pacheco estrelló un remate en el travesaño cuando apenas se había cumplido un minuto de la reanudación.

El encuentro se mantuvo igualado hasta que, en el minuto 66, llegó la acción que decidió el choque.

El Burgos presionó la salida de balón del Albacete y provocó dos errores consecutivos, primero Antonio Pacheco perdió la posesión y, posteriormente, Carlos Neva, al intentar interceptar un centro de Llabrés, terminó introduciendo el balón en su propia portería.

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Con ventaja en el marcador, los de Sergio Francisco tuvieron una opción para ampliar distancias en un pase de Appin a Álex Forés, cuyo remate atrapó Diego Mariño.

El Albacete apretó en el descuento y estuvo cerca de empatar poniendo en serios apuros al Burgos, pero Curro despejó un balón prácticamente sobre la línea y una segunda oportunidad visitante terminó fuera por muy poco.

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- Ficha técnica:

1 - Burgos: Ander Cantero; Aitor Lizancos, Oier Luengo, Grego Sierra, Iñigo Vilarrasa; Alberto Dadie (Appin min 68), Unai Vencedor (Sergio González min 56), José Gragera (Galdames min 56), Javi Llabrés (Lencina min 82); Curro Sánchez y Álex Forés (Irian Ribas min 82).

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0 - Albacete: Diego Mariño; Lorenzo (Dani Bernabeu min 75), Jesús Vallejo, Lluís López (Pepe Sánchez min 82), Carlos Neva; Víctor Valverde, Sergio Ortuño, Antonio Pacheco, Agus Medina (Munir min 75); Róber González (Albarracin min 63) y Álex Rubio (Soberon min 82).

Goles: 1-0, min.66: Carlos Neva, en propia meta.

Árbitro: Marta de Haza (comité canario). Amonestó por los locales a Oier Luengo (min 10), Gragera (min 31), Llabrés (min 81) y por los visitantes a Rober González (min 52). Amonestado e técnico del Burgos CF, Sergio Francisco (min 34)

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Incidencias: partido correspondiente a la jornada 15 de la Liga Hypermotion celebrado en el Estadio de El Plantío ante 7.985 espectadores. EFE

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vfr/sab