Getafe (Madrid), 22 nov (EFE).- Los goles de Álex Baena y Johnny Cardoso solucionaron en media hora la quinta victoria consecutiva como visitante en LaLiga EA Sports del Atlético de Madrid, que se impuso por 0-3 al Getafe en el Coliseum con el último tanto de Alejandro Grimaldo de penalti en los instantes finales, para seguir la estela del Barcelona, líder, y el Real Madrid, segundo, a cinco y tres puntos, respectivamente.
Julián Alvarez participó como pasador en los dos primeros goles, el 0-1 en el minuto 10 y el 0-2, con un fallo de David Soria, en el 30, para sellar la primera derrota como local del conjunto azulón en este curso liguero. EFE
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