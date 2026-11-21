Manresa (Barcelona), 21 nov (EFE).- El técnico del MoraBanc Andorra, Zan Tabak, remarcó que "el Kids&Us Manresa lanzó 41 tiros libres", mientras que su equipo tan sólo 27, como clave de la derrota por 90-86 en el Nou Congost.
El entrenador croata se mostró crítico con el arbitraje. "Nosotros hemos llegado a perder de 20 y hemos remado mucho para remontar, la única diferencia entre los dos equipos ha sido el lanzamiento de los tiros libres", dijo.
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"Ahora estamos en caliente, es mejor dejar pasar unas horas, hay parón por ventanas FIBA, por lo que tendremos tiempo para analizarlo todo", añadió.
Por último, Tabak habló sobre si este ha sido su último partido en el banquillo andorrano. "No lo sé, es algo que no lo decido yo. Tanto si sigo como si no, seguiré trabajando con la misma profesionalidad que hasta ahora", subrayó. EFE
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jvs/ism
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