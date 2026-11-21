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Madrid, 21 nov (EFE).- Javier, Siraj, Sofía, Claudia y Javier, cinco niños ceutíes, han sido los encargados este sábado de iluminar Madrid con más de 14 millones de bombillas led ante la presencia de los alrededor de 150.000 ciudadanos, quienes han asistido a este espectáculo con el que arranca la Navidad en la capital.

'¿Papá, de dónde viene la estrella de Navidad?', con esta pregunta ha arrancado la ceremonia de iluminación del encendido de Madrid, al tiempo que la fachada del Palacio de Cibeles se iluminaba con miles de estrellas mientras que en la Puerta de Alcalá la patinadora Macarena Pitto hacía bailar una de ellas, la que ha ido descendiendo hasta el escenario al ritmo de 'El Tamborilero', interpretado por la Orquesta Metropolitana de Madrid.

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Y allí esperaban a Pitto los ganadores del concurso escolar de la decoración de Navidad y el conductor de la gala ('Del cielo a Madrid), el humorista Carlos Latre, quien ha dado paso a la primera actuación de la noche, a cargo de la formación Crescendo (del Teatro Real), que ha interpretado 'Nessun dorma', aria del acto final de la ópera 'Turandot', y el villancico 'Noche de paz'.

Haciendo honor a su profesión, Latre no ha dudado en disfrazarse del rey Carlos III, y ha bajado saludando cual monarca por el recién reformado paseo de Alcalá hasta el escenario, donde ha recordado que fue él quien transformó la ciudad.

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Mientras lo hacía, se han proyectado algunas de sus aportaciones, como las estatuas de Neptuno o Cibeles y la propia Puerta de Alcalá.

La segunda de las actuaciones ha sido la de la artista sevillana Pastora Soler, la encargada de interpretar 'Las casas del nacimiento', un villancico habitual en las zambombas jerezanas, entre otras canciones de su discografía y melodías navideñas.

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Tras éste momento, ha llegado el del alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, y Javier, Siraj, Sofía, Claudia y Javier, los niños de Ceuta que han sido invitados para el encendido de la Navidad en la capital.

Con una bandera de Ceuta proyectada en la fachada de la sede del consistorio, estos jóvenes, todos ellos deportistas en distintas disciplinas, han reconocido que no se esperaban tanta gente y han agradecido el cariño de los madrileños.

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"La Navidad es tiempo de todos y especialmente de los niños, y queríamos tener aquí a los niños de Ceuta", ha afirmado Almeida.

Pero antes de pulsar el botón, junto al alcalde, y mientras sujetaban una bandera de su ciudad autónoma -ante unos 150.000 asistentes, según datos municipales- ha llegado uno de los grandes momentos de la cita, el espectáculo de drones que han bailado por el cielo madrileño creando escenas navideñas y la bandera de España.

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El final lo han puesto los fuegos artificiales que han salido de los tejados del Ayuntamiento de Madrid para acompañar a este encendido que ha activado la luz de 131 cerezos, 14 grandes abetos luminosos y 7.458 cadenetas, una decoración que suma una longitud de 164 kilómetros, el equivalente a ir de Madrid a Segovia y volver.

El alumbrado, que ha llegado a más de 250 emplazamientos de los 21 distritos, es respetuoso con la sostenibilidad ambiental a través del uso de más de 14 millones de bombillas tipo led. EFE

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(Foto) (Vídeo)