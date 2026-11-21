Burgos, 21 nov (EFE).- El entrenador de Unicaja, Txus Vidorreta, ha destacado el buen rendimiento de su equipo en la victoria de este sábado frente al Recoletas Salud San Pablo Burgos (71-94), un resultado que permite a los malagueños mantener la octava posición y que ha valorado tanto por el marcador como por la forma en la que se ha producido.
"Estamos muy satisfechos por la victoria. Ya éramos octavos y con este triunfo vamos a mantener esa posición pero también estamos contentos por cómo se ha producido", ha señalado el técnico al final del encuentro, quien ha calificado de "impresionantes" los primeros seis minutos realizados por su equipo.
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Vidorreta ha explicado que el acierto exterior, la circulación de balón y el trabajo defensivo han permitido a Unicaja tomar rápidamente el control.
El entrenador ha reconocido que esperaba la reacción burgalesa pero ha destacado la capacidad de respuesta de sus jugadores.
"Burgos iba a intentar volver al partido y, cuando lo ha conseguido, hemos tenido respuesta gracias a nuestro gran inicio que nos ha dado confianza", ha analizado.
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El técnico ha recordado que el San Pablo llegó a situarse a ocho puntos en el último cuarto, aunque Unicaja recuperó el control frente a un rival que contaba entonces con "un buen quinteto y una buena defensa".
Por último, Vidorreta confía en que el conjunto burgalés pueda revertir su complicada dinámica como local: "Ha jugado bien en algunos momentos y, cuando consiga otra victoria en casa, la tendencia va a cambiar", ha concluido. EFE
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