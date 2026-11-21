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Madrid, 21 nov (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid celebrará este lunes 23 de noviembre, a las 11:00 horas, una junta de jueces para unificar criterios sobre el 'caso residencias', cuya resolución se conocerá en días posteriores y determinará si se instruye una macrocausa única o causas separadas, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Las juntas de jueces son reuniones periódicas en las que magistrados de una misma especialidad deciden homogeneizar la aplicación e interpretación de las normas entre distintas secciones para aportar mayor seguridad jurídica.

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En diferentes partidos judiciales de la Comunidad de Madrid existen más de medio centenar de procedimientos abiertos por presunta discriminación en el acceso a la prestación sanitaria a personas mayores enfermas en residencias durante la pandemia, de acuerdo con el TSJM.

La Fiscalía de Madrid impulsó estos casos tras una denuncia colectiva presentada en el año 2024 por 109 familiares de 115 víctimas, coordinada por las entidades ciudadanas Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia.

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La controversia procesal estalló cuando diferentes juzgados comenzaron a inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, cuya titular, la magistrada María Isabel Durántez, fue la primera en citar como investigados a ex altos cargos sanitarios del Gobierno regional, aunque posteriormente rechazó asumir todas las causas de forma conjunta.

En un auto de agosto de 2025, la jueza Durántez argumentó que no existía plena identidad ni en los investigados ni en el objeto procesal, al subrayar que cada procedimiento se refiere a una víctima distinta, con padecimientos previos, residencias y contextos de enfermedad diferentes.

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Ante diferentes recursos e inhibiciones, tres secciones de la Audiencia Provincial dictaron resoluciones contradictorias que obligaron a la instructora a elevar una consulta formal a la presidencia del órgano provincial al recibir mandatos opuestos sobre si debía acumular las diligencias abiertas en otros partidos judiciales madrileños.

Por un lado, la Sección Décimo Sexta avaló el criterio de Durántez en un conflicto de competencia con el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid al defender el examen individualizado de cada muerte para "evitar imputaciones globales o conjuntas que resultan contrarias al principio de culpabilidad que reside en el ámbito penal".

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En esa misma línea contraria a la macrocausa, la Sección Primera desestimó la acumulación de procedimientos procedentes de distintos órganos de Madrid, Valdemoro, Leganés, Navalcarnero y Collado Villalba tras alertar contra la "elefantiasis procesal que se pone de manifiesto en los denominados macroprocesos" y recordar que "cada delito dará lugar a una única causa".

Por el contrario, la Sección Séptima estimó la cuestión de competencia planteada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles y ordenó su inhibición parcial en favor del Juzgado número 3 de Madrid al considerar que la acumulación "permitirá la investigación unificada de los hechos, evitando duplicidad de actuaciones y posibles resoluciones contradictorias".

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Las familias de los fallecidos, la Fiscalía y alguno de los investigados respaldan la creación de una macrocausa para investigar conjuntamente los hechos. EFE