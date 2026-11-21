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Gijón 21 nov (EFE).- La proyección del largometraje 'Yo soy Rocky' del director Peter Farrelli, que recrea la forma en que se realizó el clásico del boxeo que en 1976 le reportó a Sylvester Stallone el Oscar al Mejor Guión, ha puesto fin este sábado a una maratón de 228 películas en el Festival Internacional de Cine de Gijón.

El filme, exhibido en la sala del Teatro Jovellanos tras la gala de clausura, posa la cámara en la figura de Stallone, desde sus inicios como aspirante a actor hasta la noche del estreno de Rocky, la primera de una saga de temática pugilística.

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El Festival Internacional de Cine de Gijón ha clausurado la 64 edición con una gala en la que se entregaron 30 premios de distintas categorías, que se ha celebrado esta noche ante un auditorio de un millar de personas.

Además de los galardones del palmarés, se han entregado los Premios de Honor al director mexicano Carlos Reygadas y al actor y realizador escocés Peter Mullan y el Comadre de Cine a Belén Funes.

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El premio al Mejor Largometraje de la Sección Oficial Albar ha sido para la película ‘La Invitada’, una comedia sobre la salud mental, opera prima del director danés Mads Mengel. EFE.

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