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Madrid, 21 nov (EFE).- En el sorteo de la lotería Primitiva celebrado hoy sábado día 21 de noviembre hay un boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) en Águilas (Murcia) que cobrará un premio de 1.022.726,63 euros.

El boleto agraciado ha sido validado en el despacho receptor número 53.620 de Águilas, situado en Paseo Isaac Peral 11.

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Combinación ganadora: 07-12-29-22-39-13

Complementario: 15

Reintegro: 2

Jocker: 0031430

EFE

fp