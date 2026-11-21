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Madrid, 21 nov (EFE).- El jugador del Real Madrid Thibaut Courtois declaró que está para hacer paradas como la que completó con 0-1 en el marcador y que permitió la jugada del 1-1 tras la victoria de su equipo en la visita del Celta de Vigo (2-1) para la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports.

"La primera viene de un uno contra uno, quería anticipar el tiro raso o el pase raso, me hice muy grande, y la segunda sabía que tenía un buen tiro, tuve que empujar mucho, porque el balón iba cada vez más lejos. 30 segundos o menos después empatamos, así que dos paradas importantes, para eso estoy", añadió, respecto a sus dos intervenciones clave, en el micrófono de Real Madrid TV.

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Una parada del guardameta permitió a su equipo construir el contragolpe que culminó con el tanto de Bellingham. Aun así, Courtois destacó como factor clave en la remontada a Mourinho: "La charla del míster al descanso. En la primera parte no hemos sido nosotros, no hemos corrido, nos han metido un gol temprano, nos costó crear ocasiones. En la segunda hemos hecho todo mejor, encontrado ese primer gol y no dudaba que iba a llegar el segundo, sobre todo cuando Carlos ha entrado, es un poco talismán arriba".

Sobre Espí, destacó su presencia en el área: "Tiene la presencia, es un tío alto, fuerte, que sabe dónde tiene que estar, delantero nato. Cuando jugamos con Kylian, son menos de área, y cuando entra Carlos tiene su presencia y podemos centrar. Alguna vez habíamos centrado y no había nadie en el área. El rebote menos mal ha sido para nosotros, muy contento por él. Kylian no se mueve y no hay muchos minutos para él, pero es importante".

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Además, resaltó el apoyo del Santiago Bernabéu: "Es importante. La afición está detrás de nosotros, en algún momento estaban descontentos, y podían estarlo, pero luego se han echado encima del equipo para apretar y eso para el rival es duro. Si la afición está con nosotros, hay muchas cosas que pueden pasar como las de hoy. El martes hay que ganar, ojalá seguir ganando". EFE