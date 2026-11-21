Guardar

Murcia, 21 nov (EFE).- El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, aseguró que hicieron "cosas muy buenas que no se tradujeron en el marcador" en el partido que el conjunto grana perdió en casa por 72-74 ante el Casademont Zaragoza y destacó "el esfuerzo supremo hecho para tener opciones de ganar".

"Empezamos impresionantes a nivel defensivo en los primeros minutos y nuestro ataque entonces no hizo que la situación fuera mucho más desfavorable para el rival. Luego nuestra segunda rotación salió con menos chispa y sapiencia y creo que con el día que llevábamos en ataque durante muchos minutos el esfuerzo supremo que hicimos nos llevó a tener opciones de ganar", reconoció en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

"Me siento orgulloso de ese esfuerzo gigantesco realizado y dejar a un rival como el Zaragoza en 74 puntos es consecuencia de ello pero es que nosotros sólo logramos 72", agregó. "No obstante, llegamos al final con bola para haber ganado e hicimos cosas muy buenas que no se tradujeron en el marcador".

Del adversario resaltó que hizo "un partido muy serio y tiró de la experiencia de Guillem Vives" y también aportó un dato estadístico que tiene que ver con la actuación arbitral: "Trae Bell-Haynes lanzó 16 tiros libres jugando siete minutos menos que Michael Forrest, quien sólo dispuso de siete". EFE

PUBLICIDAD

Ij/asc