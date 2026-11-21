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Molina de Segura (Murcia), 21 nov (EFE).- La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha defendido este sábado en Molina de Segura (Murcia) una prestación universal de 200 euros mensuales por crianza de cada hijo de entre cero y 18 años y una reforma fiscal para que las grandes fortunas contribuyan a financiar los servicios públicos.

"Los más ricos, los superricos de este país, tienen que pagar" para garantizar los servicios públicos, ha subrayado.

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Rego ha realizado estas declaraciones durante el acto central de campaña del Frente Amplio, en apoyo a la candidata Penélope Luna.

La ministra ha destacado la importancia de que Luna sea la primera mujer al frente de una candidatura de la izquierda transformadora en la Región de Murcia y ha reconocido el trabajo de las personas procedentes de Izquierda Unida que forman parte del Frente Amplio, por su implicación en las luchas territoriales y la defensa de los derechos de los vecinos.

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Rego ha reivindicado la labor del Gobierno de España en la ampliación de los servicios públicos, los derechos sociales y las políticas de acogida, y ha defendido que el bienestar de la clase trabajadora debe situarse en el centro de la acción política.

En este sentido, ha apostado por impulsar una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales para todos los niños y niñas hasta los 18 años, una medida que ha asegurado que seguirá reclamando en el próximo ciclo electoral.

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Asimismo, ha considerado imprescindible una reforma fiscal justa que permita sostener la sanidad, la educación, la dependencia, los cuidados y la vivienda pública, mediante una mayor contribución de las grandes fortunas.

Preguntada por las encuestas que en la Región auguran que FA no obtendrá diputado, ha respondido que "no hace política ficción" y que no sabe lo que ocurrirá el 29N, pero que lo que están haciendo en el presente es la determinación en esta campaña electoral para pedir el voto para tener más fuerza y reforzar las políticas progresistas. EFE

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(foto)