06/11/2026 29N.- Sémper ve a Feijóo capaz de "unir a los españoles" y llama a dejar atrás una época "de furia, fuego y cenizas". El 'número tres' de la lista del PP al Congreso por Madrid, Borja Sémper, ha considerado que el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, sería un presidente capaz de "unir a los españoles" y ha llamado a "dejar atrás esta época de división, furia, fuego y cenizas". POLITICA AUTONOMÍAS JORGE ARMESTAR/ EUROPA PRESS

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El 'número tres' de la lista del PP al Congreso por Madrid, Borja Sémper, ha considerado que el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, sería un presidente capaz de "unir a los españoles" y ha llamado a "dejar atrás esta época de división, furia, fuego y cenizas".

De este modo se ha expresado durante su participación en el acto central de campaña del PP en Eivissa, en el que también ha participado la líder del partido en Baleares, Marga Prohens.

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Sémper, según ha informado el PP en un comunicado, ha defendido que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre "van más allá de la gestión y de la mejora de los servicios públicos".

"Lo que nos jugamos es tener un proyecto político con un presidente a la cabeza que vuelva a unir a los españoles", ha dicho. También ha reivindicado la necesidad de "dejar atrás esta época de división, furia, fuego y cenizas" y ha defendido que "no es necesario pensar lo mismo para convivir ni para llevarse bien".

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En este sentido, ha señalado que el PP propone un Gobierno que sea "responsable y sensato" y que su presidente "gobierne para todos los españoles".

El también portavoz nacional del partido ha puesto a Prohens como ejemplo de una presidenta que "gobierna para todos", algo que ha asegurado que es la aspiración de Feijóo. "Queremos que incluso quienes no han votado ni vayan a votar al PP se sientan parte de la gobernabilidad del país", ha subrayado.

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Sémper ha finalizado su intervención reivindicando la necesidad de "recuperar el optimismo, la ilusión y la esperanza". El proyecto del PP, ha zanjado, se basa en tres ideas: "Buenas ideas, buen rollo y un Gobierno para todos".

PROHENS, SOBRE VIVIENDA

Prohens, por su parte, ha puesto el foco en las políticas de vivienda. "Necesitamos un Gobierno de España que deje de poner obstáculos y empiece a ofrecer soluciones", ha remarcado.

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Como ya ha hecho esta mañana la 'número dos' de la lista al Congreso por Baleares, Antónia Roca, ha garantizado el compromiso de Feijóo de "desbloquear" los más de 500 pisos públicos de Ca n'Escandell y garantizar que sean para los residentes de la isla.

"Mientras el PSOE nos dice que no, nosotros lo tenemos claro: las viviendas públicas que se construyen con los impuestos de la gente de aquí tienen que ser para la gente de aquí", ha incidido.

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La presidenta ha sacado pecho de las políticas de vivienda de su Govern como las dirigidas a "poner en el mercado 10.000 viviendas asequibles" o las rebajas fiscales ya aplicadas o comprometidas.

"Hemos demostrado que se pueden poner soluciones sobre la mesa, pero ahora necesitamos que el Gobierno de España también nos acompañe", ha sostenido.

Por otra parte, la presidenta ha defendido la necesidad de recuperar la seguridad jurídica para propietarios e inquilinos frente a las políticas de Sánchez que "han cargado toda la responsabilidad de su fracaso sobre los pequeños propietarios, reduciendo la oferta y encareciendo todavía más los precios".

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Frente a ello, ha explicado que Feijóo impulsará el plan con incentivos fiscales para los propietarios que renueven los contratos de alquiler durante tres años adicionales con incrementos inferiores al IPC, así como deducciones para los inquilinos, especialmente para quienes tienen menores ingresos.

Prohens, para finalizar, también ha apelado a la movilización de cara al próximo 29 de noviembre. "Estamos ante unas elecciones decisivas para pasar página del sanchismo, de la propaganda y de la frivolidad, y apostar por un proyecto de gestión, seriedad, rigor y solvencia", ha sentenciado.

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