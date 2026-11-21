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Madrid, 21 nov (EFE).- Seis jugadores del Celta de Vigo formados en la cantera del club fueron titulares este sábado en la derrota ante el Real Madrid por 2-1 en el Santiago Bernabéu, con el único gol del equipo gallego obra de uno de ellos, Pablo Durán.

El Celta visitó el Santiago Bernabéu y seis de los once titulares que alineó Claudio Giraldez se formaron en las categorías inferiores del club: Javi Rodríguez, Yoel Lago, Sergio Carreira, Hugo Burcio, Hugo Álvarez y Pablo Durán.

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Fue precisamente Durán quien marcó el primer gol del partido, a los seis minutos, tras una asistencia del sueco Williot Swedberg, quien anotó la campaña pasada dos goles en la victoria del Celta contra el conjunto blanco el 8 de diciembre de 2025 en el coliseo madridista.

Por primera vez, tras 228 días, el Real Madrid fue por detrás en el marcador en su casa, desde el 7 de abril en los cuartos de final de la Liga de Campeones en la derrota ante el Bayern de Munich por 1-2.

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Tras su paso por el Compostela, Pablo Durán llegó a las filas del Celta Fortuna el 8 de agosto de 2022 para reforzar el ataque del filial.

Claudio Giraldez, que ya lo conocía de haberlo entrenado en el filial, decidió hacerlo jugador de primera división a todos los efectos el 18 de julio de 2024 y este sábado adelantó al Celta durante 66 minutos de partido.

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Asimismo, el entrenador del conjunto celeste convoco para este partido al jugador del Celta Fortuna Andrés Antañón, que no participó en el encuentro. EFE