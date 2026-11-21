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Mérida, 21 nov (EFE).- La banda extremeña Sanguijuelas del Guadiana presenta 'Volvió la luz', su primera canción bajo el sello discográfico Sony Music con la que simboliza el cierre de la etapa anterior: "Despedirse de lo vivido y agradecer las experiencias de este primer tramo de camino", señalan sus componentes.

El grupo formado por Carlos, Juan y Víctor, originario de Casas de Don Pedro, un pueblo de la comarca de La Siberia en Badajoz, ganó el premio a Mejor Nuevo Artista en la III edición de los Premios de la Academia de la Música de España por su álbum 'Revolá'.

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Las canciones de la banda mezclan lo rural, sus raíces procedentes de una tierra amenazada por la despoblación, con lo contemporáneo, la electrónica y el autotune.

En 'Revolá', '100 Amapolas', 'Jaribe' o 'Llevadme a mi Extremadura' hablan del desarraigo, de la nostalgia, de la vida en el pueblo y de sus propias vivencias desde la mirada de la juventud.

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La banda tiene prevista una gira europea que arrancará en Oporto el 13 de mayo y finalizará en Berlín el 2 de junio antes de sus conciertos en festivales del país durante el verano. EFE