Guardar

Tenerife/Madrid, 21 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha reivindicado este sábado en un mitin en Tenerife la contribución de la población migrante a la prosperidad de las Islas Canarias y del resto de España y ha reconocido al pueblo de El Hierro por su solidaridad con estas personas.

Sánchez ha asegurado que frente a la "mala educación" de PP y Vox, está la "buena política" del PSOE y que parte de ella es recordar la historia de la migración de los españoles y "reconocer derechos a quien no los tiene".

PUBLICIDAD

Reconocer derechos "a la población migrante que está con nosotros contribuyendo a la prosperidad de las Islas Canarias y del conjunto de la sociedad española, esa es la buena política", ha reclamado, al tiempo que ha compartido todo su "reconocimiento y respeto" al "magnífico y solidario" pueblo de la isla de El Hierro. EFE

(Foto) (Vídeo)