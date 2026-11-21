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Las Palmas de Gran Canaria, 21 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado en Gran Canaria votar "por la memoria del exilio republicano" contra "la involución" que representan PP y Vox, que "censuran a Lorca 90 años después de muerto y asesinado".

Sánchez, en un mitin en el Gran Canaria Arena que ha comenzado a los sones de "El baifo" del cantante grancanario Quevedo, ha recordado en su intervención el tercer aniversario del fallecimiento del exministro Jerónimo Saavedra, un "valiente" que abrió "puertas y caminos" mientras "que hoy hemos visto cómo un Ayuntamiento en Madrid ha censurado obras de Lorca y monólogos de José Sacristán".

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Y el Gobierno de PP y Vox en Castilla y León recorta recursos a la expresión artística porque la consideran "ideologizada", lo que ha llevado a Sánchez a preguntarse "qué peor involución democrática hay que la censura". EFE