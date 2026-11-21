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El presidente del Gobierno de España y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha instado a dar a la derecha la misma "receta" que recibieron las derechas de Estados Unidos y de Brasil en las recientes elecciones celebradas en ambos país, reivindicando su gestión al frente del Ejecutivo central como uno de los principales motivos para la movilización de la izquierda.

Durante un acto de campaña celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, ha defendido que si ha conseguido sacar adelante sus políticas en minoría parlamentaria, podría lograr mayores avances con una mayoría absoluta progresista. "Hay que movilizarse, hay que ir a votar el próximo 29 de noviembre y hay que votar al color rojo del Partido Socialista", ha afirmado.

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Además, ha planteado las elecciones como una reivindicación de la "buena política frente a la mala educación" y ha contrapuesto las medidas de su Ejecutivo a las declaraciones de dirigentes del PP y Vox.

De esta manera, entre los avances de su Gobierno ha destacado la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones conforme al IPC y el compromiso de blindar esta actualización en la Constitución mediante una reforma constitucional.

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En materia laboral, Sánchez ha resaltado el diálogo para mejorar los salarios y ha reivindicado la reforma laboral, la ley de los 'riders', la regulación del teletrabajo y la igualdad salarial entre hombres y mujeres, políticas que han permitido alcanzar los 22,6 millones de trabajadores cotizando a la Seguridad Social y los 3,5 millones de autónomos.

Aquí, ha agradecido a las organizaciones sindicales el trabajo realizado durante la legislatura y ha criticado que la derecha y la ultraderecha las califiquen de "mafia" o "milicias", así como sus reproches al ejercicio del derecho constitucional a la huelga general.

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De igual modo, ha defendido las políticas de vivienda del Ejecutivo con el compromiso de destinar el 1% del PIB a esta materia durante la próxima legislatura para alcanzar un 8% de vivienda protegida sobre el total del parque inmobiliario español.

Asimismo, ha reivindicado la regularización de los derechos de los migrantes que contribuyen al país y ha acusado a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo de mantener posiciones "clasistas" por sus declaraciones sobre el papel de los españoles y los migrantes.

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"DOS DERECHAS Y UNA MISMA INVOLUCIÓN"

Por otro lado, Sánchez ha acusado al PP y Vox de representar "dos derechas y una única involución", al considerar que ambas formaciones mantienen posiciones similares en cuestiones como el sistema público de pensiones y las políticas sociales.

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Sobre las pensiones, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los jubilados actuales y futuros y ha asegurado que el sistema público goza de una "extraordinaria salud", destacando que la denominada 'hucha de las pensiones' cuenta actualmente con 20.000 millones de euros y ha avanzado que espera que alcance los 50.000 millones dentro de cuatro años.

AFEA A ABASCAL QUE CRITIQUE EL IMV Y RECIBA EL BONO SOCIAL TÉRMICO

El presidente ha criticado además que el líder de Vox, Santiago Abascal, califique el ingreso mínimo vital de "paguita" pese a la situación de pobreza infantil que afecta a más de dos millones de niños, mientras señaló que recibe el bono social térmico, cuestionando sus declaraciones sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y sus respuestas cuando se le pregunta por cuestiones económicas y por el franquismo.

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En su intervención, Sánchez ha extendido sus críticas a los líderes de la ultraderecha internacional, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario argentino, Javier Milei, a quienes ha atribuido un aumento de la guerra, la inflación, el coste de la vida, el odio y la polarización. "Eso no es cambio, eso es involución", ha reiterado.

Por último, Sánchez ha criticado los intentos del PP y Vox de impedir que cientos de miles de descendientes de quienes tuvieron que abandonar el país por la represión franquista puedan ejercer su derecho al voto y ha pedido a los asistentes que acudan a las urnas el próximo 29 de noviembre también "en nombre" de los descendientes del exilio republicano.

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