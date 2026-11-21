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El presidente del Gobierno de España y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha llamado a votar "con toda nuestra alma" y "con toda nuestra fuerza" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para frenar lo que considera una "involución democrática" promovida por PP y Vox, a quienes criticó por tener gobiernos autonómicos que "censuran" a Federico García Lorca o a José Sacristán.

Así lo ha dicho este sábado durante un acto de campaña celebrado en el Gran Canaria Arena para el que la organización había previsto un aforo de unas 2.000 personas que se quedó corto al haber numerosos asistentes de pie y otras personas siguiendo el acto a través de una pantalla instalada en el exterior.

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En este sentido, el socialista ha criticado la censura de representaciones de obras de Federico García Lorca y de monólogos del actor José Sacristán, y ha cuestionado que se puedan producir este tipo de decisiones en democracia. "¿Hay peor involución democrática que la censura? La censura es incompatible con la democracia, y la censura se vence con más democracia", ha afirmado.

Aquí, Sánchez ha insistido que un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid ha censurado la representación de obras de Lorca y actuaciones de Sacristán, mientras que gobiernos del PP y Vox en Castilla y León hayan anunciado recortes de recursos económicos a expresiones artísticas que consideran ideologizadas.

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"Censuran a Lorca noventa años después de estar muerto y censuran a José Sacristán, uno de los principales actores de teatro de la cultura española", ha indicado antes de reiterar su llamamiento a votar "por la democracia, por la cultura y en contra de la censura".

EL ROJO FRENTE A UNA "ESPAÑA EN BLANCO Y NEGRO"

El candidato ha contrapuesto el proyecto socialista al de las formaciones de derecha, a las que ha acusado de querer llevar al país de nuevo a la "España de blanco y negro". Frente a ello, ha defendido que "el color del avance en estas elecciones es el color rojo".

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También ha advertido que PP y Vox representan una política de "mentiras, recortes e insultos", respondiendo a las declaraciones de un portavoz del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el fin de los insultos cuando los populares lleguen al Gobierno. "El próximo 29 de noviembre van a acabar los insultos porque Feijóo va a perder las elecciones", ha asegurado, para añadir que el Partido Popular tendrá entonces que reflexionar sobre qué tipo de oposición y de proyecto quiere presentar para España.

Por otro lado, Sánchez ha explicado que votar "con fuerza" significa defender derechos que no afectan únicamente a quienes los ejercen directamente. Así, ha reivindicado el voto en favor de unas pensiones dignas, aunque quienes voten no sean pensionistas; de los derechos de las mujeres, aunque no se sea mujer; y de los derechos del colectivo LGTBI, aunque no se sea homosexual.

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Finalmente, ha incluido en ese llamamiento la defensa de los derechos de los trabajadores representados por los sindicatos, aunque quienes voten no sean dirigentes sindicales. "Eso es votar con fuerza. El próximo 29 de noviembre, con la fuerza de la gente", ha concluido.