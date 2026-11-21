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El cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, ha respondido a los reproches que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le ha hecho este sábado por el voto en contra de ERC a la reforma laboral: le ha criticado que la negociación con ERC y Bildu fue inexistente y que aprobarla con Cs "rompió muchos puentes".

"Si no se hubiera llevado así por parte de Sumar, quizás no estaríamos así", ha lamentado en un acto en Reus (Tarragona) con el líder de ERC, Oriol Junqueras; la cabeza de lista al Congreso por Tarragona, Norma Pujol; la cabeza de lista al Senado por Tarragona, Noemí Llauradó; el 2 al Congreso por Tarragona, Eduard Rovira, y el candidato de ERC a la Alcaldía de Reus, Daniel Recasens.

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Ante unas 750 personas, ha calificado de autolesivas las palabras de Díaz, a la que respeta mucho pero que "se equivocó enormemente" al aprobar la reforma laboral con Cs, y ha reiterado que esta ley habría sido infinitamente mejor si se hubiera acordado con ERC y Bildu.

"Nos dijeron: lentejas, no negociamos con vosotros que se enfadan, se enfada Garamendi", ha detallado Rufián en alusión al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.

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"ESTA IZQUIERDA ESPAÑOLA NECESITA PRESIÓN"

El candidato ha sostenido que este es "un ejemplo más de que esta izquierda española necesita presión, tutela, gente que le diga, semana a semana, como 'pepito grillo', recuerda que eres de izquierdas", y ha añadido que todo lo bueno que ha hecho el Gobierno de PSOE y Sumar no habría sido posible sin la presión de la izquierda soberanista.

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También ha calificado de vergüenza que un Gobierno progresista tenga "a 3 chicos en el talego mientras la policía se abraza con fascistas por la calle", en referencia a las tres personas que continúan detenidas tras la jornada de huelga general del 11 de noviembre y a quienes salieron a las calles el 20 de noviembre a conmemorar la muerte del dictador Francisco Franco.

"Todas las manis fascistas acaban igual: con abrazos", ha criticado Rufián, que también ha reprochado al PSOE votar con PP, Vox y Junts en contra de prohibir que los fondos de inversión puedan comprar vivienda pública.

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GANAR LAS ELECCIONES A JUNTS

También ha acusado a la derecha catalana de repartir carnets de catalanes: "Yo me niego y me siento orgulloso de haber ganado siempre las elecciones a la derecha catalana", y ha celebrado que estas elecciones vayan, según él, de PSC o de ERC, tras lo cual ha deseado que le vaya bien a todas las izquierdas.

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EVOCA A MARAGALL

Ha apelado al votante progresista, "que se siente desorientado y decepcionado", y le ha dicho que ERC defenderá mejor sus intereses ante un Gobierno del PSOE que el cabeza de lista del PSC al Congreso y ministro de Industria, Jordi Hereu.

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Rufián ha finalizado citando el discurso de investidura del expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall de diciembre de 2003, en que quería "una Catalunya desacomplejada, una Catalunya menos sagrada, menos sacralizada, una Catalunya con los pies en la tierra, de todo el mundo", y ha añadido que él aspira a representar a la gente que Maragall representó.

JUNQUERAS: VOTAR A JUNTS Y COMUNS ES TIRAR EL VOTO

Junqueras también se ha dirigido a la gente indecisa "que tiene la tentación de tirar su voto a la papelera y votar o a Junts o los Comuns que aquí no sacarán ningún diputado", en alusión a la circunscripción de Tarragona, donde ERC aspira a sacar dos diputados y dos senadores -actualmente tiene uno de cada--.

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"Los votos a Junts y Comuns restarán a la izquierda y al independentismo", ha avisado el dirigente republicano, que ha defendido que el voto útil en Tarragona es el voto republicano, y ha llamado a convencer a quienes dudan explicándoles que hay soluciones y que las que propone la derecha y la ultraderecha son mentira.

"Les debemos explicar que entendemos y compartimos sus preocupaciones, que muchas de las soluciones que les proponen son falsas, y que siempre que ha ido de veras, hemos estado", ha resumido Junqueras, que confía en que, si se habla así a los indecisos, quizás apuesten por que ERC les defienda.

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Fuentes del partido han explicado que han repartido unos 1.000 carteles con la cara de Rufián entre un público que ha contado con bastante presencia de jóvenes y adolescentes, aunque también había gente de edades diversas.