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Reus (Tarragona), 21 nov (EFE).- El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha respondido este sábado a las críticas de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por votar en contra de la reforma laboral y la ha acusado de querer "quedar bien" con el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi.

En un acto en Reus (Tarragona), que ha reunido a unas 750 personas, Rufián ha considerado "autolesivo" que Díaz saque esta cuestión en campaña, a la vez que ha sostenido que las críticas a ERC son una señal de que la campaña le está yendo bien: "De golpe, todos hablan de ERC; y ERC habla de Cataluña y de vosotros".

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Rufián ha expresado su "respeto" por Díaz, pero ha considerado que "se equivocó enormemente" en la tramitación de la reforma laboral porque la negociación fue "inexistente" con ERC y Bildu, algo que "rompió muchos puentes que eran muy necesarios".

"Posiblemente, si eso no se hubiera llevado así por parte de Sumar, ahora Frente Amplio, y PSOE, quizás no estaríamos aquí. Pero pasó lo que pasó", ha subrayado.

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Rufián ha insistido en que la reforma "es buena y trabaja más gente que nunca", pero que habría sido "infinitamente mejor" si se hubiera trabajado con ERC y Bildu: "Nos dijeron que no, 'que se enfada Garamendi".

Por ello, ha acusado a Díaz de "no querer mejorar las indemnizaciones y recuperar los salarios de tramitación, sino quedar bien con Garamendi".

"Es un ejemplo más de que esta izquierda española necesita presión, tutela y gente que le diga, semana a semana, como Pepito grillo, recuerda que eres de izquierdas", ha enfatizado.

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Rufián también ha denunciado la detención y encarcelamiento de tres jóvenes que participaron en la huelga general en Barcelona: "Es una vergüenza que un gobierno progresista tenga a estos chicos en el talego por defender los derechos de la gente, mientras la policía o gran parte de la policía se abraza a los fascistas por la calle".

En la búsqueda de convencer al electorado socialista "desorientado y decepcionado", ha citado y reivindicado al expresidente catalán Pasqual Maragall: "Me siento muy representado por él y quiero representar a la gente que se siente representada por él".

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"Me fijo mucho en él, cada vez más. Fue una de esas personas que vive el futuro, y cuando vives en el futuro eres muy incomprendido", ha remarcado.

Rufián ha pedido a los votantes socialistas que tengan "memoria": "Si hay que defender Cataluña, ir a la Moncloa para defender Cataluña, ¿quién lo hará mejor, Hereu o ERC?", ha enfatizado.

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La sala donde se ha celebrado el acto se ha llenado casi media hora antes de que empezara. También se han agotado rápido los cerca de 1.000 carteles de campaña con el rostro de Rufián que se han repartido en la entrada y que se están convirtiendo en un fenómeno.

En las redes sociales hay vídeos con miles de visualizaciones de jóvenes arrancando los carteles de las calles para llevárselo a casa e incluso en páginas de compraventa de segunda mano han aparecido a la venta. EFE

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